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النيجر.. مصرع 52 على الأقل غرقا جراء الفيضانات

النيجر.. مصرع 52 على الأقل غرقا جراء الفيضانات
فياضانات النيجرالمصدر: protothema
وكالات
وكالات
15 أغسطس 2024، 8:41 ص

قضى ما لا يقل عن 52 راكباً على متن حافلتي نقل عام غرقا في حادث في الصحراء غرب النيجر، البلد الذي يشهد فيضانات منذ حزيران/يونيو، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية في البلاد الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية إنّ "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 52 شخصا وعدد من المفقودين".

وقال صحافي محلي لوكالة فرانس برس "رأيت 33 جثة... ولكن كان هناك ناجون أيضا"، مشيرا إلى أنّ الحادث وقع ليل الثلاثاء الأربعاء.

ووقع الحادث في منطقة تاهوا (غربا) على بعد 70 كيلومترا من المدينة التي تحمل الاسم ذاته، على الطريق الرابط بينها وبين منطقة تيليا، وفق وكالة الأنباء النيجرية.

وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ "مركبتين تقلّان العديد من الركاب إلى السوق في مدينة تلمسيس علقتا في مجرى مائي قبل أن يجرفهما تيار قوي".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ "البحث مستمر... وقوات الدرك والحرس الوطني تعمل بجدّ"، موضحة أنّ الضحايا تجّار من النيجر ونيجيريا والمجاورة.

وتسبّب فيضانات كبرى ناجمة عن موسم الأمطار في مقتل 94 شخصاً على الأقل وأكثر من 137 ألف متضرر في السابع من آب/أغسطس، حسبما أعلنت وزيرة العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجرية إيسا لاوان واندارما.

النيجرفيضانات

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