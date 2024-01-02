العام 2023 الأشد حرًا في الصين منذ 63 عامًا

وفي ذات الشهر، سجلت منطقة شينجيانغ، رقمًا قياسيًا لدرجة الحرارة، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية مع بلوغ الحرارة 52,2 درجة مئوية.

وغالبًا ما تكون شينجيانغ، خلال الصيف، المنطقة الأشد حرًا في الصين، وسجلت 127 محطة أرصاد جوية عبر الصين، خلال العام الماضي، مستويات حرّ قياسية، بحسب التلفزيون.

محطات عاملة بالفحم

والصين هي أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، سواء بالمطلق أو بالنسبة إلى تعدادها السكاني (1,4 مليار نسمة).

وبالتالي تعد التزامات هذا البلد على صعيد الانبعاثات، أساسية للحد من ارتفاع حرارة الأرض.

غير أن الصين صادقت، العام الماضي، على محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم الحجري، ما يجعل من المستبعد أن تحقق التزاماتها على صعيد الحد من الانبعاثات الناتجة من الوقود الأحفوري.