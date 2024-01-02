العام 2023 الأشد حرًا في الصين منذ 63 عامًا
كان العام 2023 الأشد حرًا في الصين منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل أكثر من 60 عامًا، بعد صيف عرف موجة قيظ ودرجات حرارة قياسية وأحوالاً جوية قصوى في الدولة الأشد تلويثًا في العالم.
ومن المتوقع كذلك أن يكون 2023 العام الأشد حرًا في التاريخ في باقي مناطق العالم، وقد تخللته أشهر جفاف في أفريقيا وحرائق غابات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن المركز الوطني للمناخ أنه "خلال 2023 كان المتوسط الوطني لدرجة الحرارة 10,7 درجات مئوية" وهي "أعلى درجة منذ 1961".
وكان متوسط الحرارة في القسم الأكبر من البر الصيني أعلى بما بين 0,5 درجة مئوية ودرجة مئوية واحدة من العادة، بحسب شبكة "سي سي تي في".
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، سجلت العاصمة الصينية بكين رقمًا قياسيًا لعدد أيام الحر الشديد خلال عام، مع تخطي درجات الحرارة 35 مئوية على مدى 27 يومًا على التوالي، وفق وكالة الأرصاد الجوية الصينية.
وفي ذات الشهر، سجلت منطقة شينجيانغ، رقمًا قياسيًا لدرجة الحرارة، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية مع بلوغ الحرارة 52,2 درجة مئوية.
وغالبًا ما تكون شينجيانغ، خلال الصيف، المنطقة الأشد حرًا في الصين، وسجلت 127 محطة أرصاد جوية عبر الصين، خلال العام الماضي، مستويات حرّ قياسية، بحسب التلفزيون.
محطات عاملة بالفحم
والصين هي أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، سواء بالمطلق أو بالنسبة إلى تعدادها السكاني (1,4 مليار نسمة).
وبالتالي تعد التزامات هذا البلد على صعيد الانبعاثات، أساسية للحد من ارتفاع حرارة الأرض.
غير أن الصين صادقت، العام الماضي، على محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم الحجري، ما يجعل من المستبعد أن تحقق التزاماتها على صعيد الحد من الانبعاثات الناتجة من الوقود الأحفوري.
وهذا ما يعزز المخاوف من أن تتراجع الصين عن الأهداف التي حددتها والقاضية بتحقيق ذروة الانبعاثات، بين 2026 و2030، وبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفي العام 2022 تم توليد حوالي 60% من الكهرباء في الصين من الفحم الحجري.
وواجه العملاق الآسيوي، خلال الأشهر الأخيرة، ظروفًا جوية قصوى يزيد من حدّتها التغير المناخي، وفق علماء.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي، هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة على بكين ومنطقتها متسببة بسقوط عشرات القتلى، وكذلك في أقاليم شمال شرق الصين المحاذية لروسيا وكوريا الشمالية.
وفي شهر كانون الثاني/يناير 2022، سُجّل مستوى قياسي من البرد في موهي على الحدود مع روسيا، مع تدني درجات الحرارة إلى 53 درجة تحت الصفر.
بريطانيا والتشيك
سّجلت درجات حرارة قياسية بارتفاعها أيضًا في بريطانيا والجمهورية التشيكية.
وأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 2023 يتّجه ليحتل المرتبة الثانية كالعام الأكثر حرًا في المملكة المتحدة على الإطلاق.
وذكر مكتب الأرصاد أن معدل درجات الحرارة كان الأعلى - على الأرجح - من ذاك المسجّل في أي عام آخر، منذ العام 1884، باستثناء 2022، في استكمال لاتجاه ارتفاع درجات الحرارة الذي بات "مرجّحًا أكثر بكثير" نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
كما كان، العام 2023، مبدئيًا الأكثر حرًا على الإطلاق في المملكة المتحدة لجهة درجات الحرارة الأدنى، وفق المصدر ذاته.
أما هيئة الأرصاد التشيكية، فأكدت، اليوم الثلاثاء، أيضًا أن معدل درجات الحرارة للعام 2023 كان معادلاً للأرقام القياسية المسجّلة، في العام 2018، كالسنتين الأكثر حرًا منذ بدأ تسجيل الحرارة قبل 250 عامًا تقريبًا.
وبلغ معدل الحرارة في براغ 12,8 درجة مئوية خلال 2023، وفق معهد الأرصاد الجوية الهيدرولوجية التشيكي.
وقال المعهد: "بمعدل درجات حرارته، تشارك العام 2023 المركز الأول مع 2018 من بين 249 سنة من قياس الدرجات منذ العام 1775".
وأضاف أن، العام الماضي، كان أكثر حرارة بدرجة مئوية ونصف درجة من معدل الفترة ما بين 1991 و2020، وأكثر حرارة بـ3,2 درجات من معدل الفترة ما بين 1775-2014.