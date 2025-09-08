وفاة مؤسس "سوبرترامب" ريك ديفيز عن 81 عاما

توفي ريك ديفيز، عازف لوحة المفاتيح والمغني وكاتب الأغاني، وأحد مؤسسي فرقة الروك التقدمي البريطانية "سوبرترامب"، يوم السبت 6 سبتمبر عن عمر 81 عامًا، بعد صراع طويل مع الورم النقوي المتعدد استمر أكثر من عشر سنوات، وفقًا لبيان رسمي نشرته الفرقة يوم الأحد 7 سبتمبر.

وترك ديفيز إرثًا بارزًا في عالم الموسيقى، حيث كان إلى جانب شريكه روغر هودغسون الصوت وعازف البيانو خلف أشهر أغاني الفرقة في سبعينيات القرن الماضي، مثل "وداعًا الغريب"، "أعطني القليل"، و"بلودي ويل رايت". وذكرت الفرقة: "أصبح صوته الشجي ولمسته المميزة على آلة الورليتزر نبضًا لصوت الفرقة".

ولد ديفيز في سويندون بإنجلترا، وبدأ مسيرته الفنية مع فرقة "ذا جوينت"، قبل أن يشارك في تأسيس "سوبرترامب" العام 1969 بعد لقائه هودغسون عبر إعلان في مجلة "ميلودي ميكر". لم يحقق الألبومان الأولان نجاحًا كبيرًا، لكن ألبوم "جريمة القرن" العام 1974 شكّل نقطة التحول، مع أغاني بارزة مثل "دريمر" و"رودي".

واصلت الفرقة نجاحها في ألبومات لاحقة مثل "كرايسس؟ وات كرايسس؟" (1975) و"إيفن إن ذا كوايتست مومنتس" (1977)، قبل أن يصل ألبوم "بريكفاست إن أمريكا" العام 1979 إلى القمة عالميًا، مع أغاني مثل "ذا لوجيكال سونغ" و"غودباي سترينجر"، المرشحة لجائزتي غرامي.

أخبار ذات علاقة أيقونة الموسيقى والتنس الملكية.. رحيل دوقة كينت عن 92 عامًا

واستمرت شراكة ديفيز وهودغسون حتى أوائل الثمانينيات، قبل انفصال هودغسون العام 1983. ومع ذلك، واصل ديفيز قيادة الفرقة وتسجيل ألبومات جديدة مثل Brother Where You Bound (1985) وFree as a Bird (1987)، ثم أعاد تشكيل الفرقة في التسعينيات لتسجيل ألبومين آخرين، Some Things Never Change (1997) وSlow Motion (2002).

وقالت الفرقة إن ديفيز كان معروفًا بدفئه وولائه خارج المسرح، وخصوصًا لزوجته سو، التي رافقته لأكثر من خمسة عقود، مؤكدة أن إرثه الموسيقي سيستمر في إلهام الأجيال القادمة.