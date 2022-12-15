أم مالية لـ9 توائم تغادر المغرب بعد دخولها موسوعة "غينيس"

وأشارت الصحيفة الخميس، إلى أن الزوجين اضطرا للانتقال إلى شقة بالقرب من المستشفى حتى يتمكن الموظفون هناك من تقديم الدعم لهما على مدار الساعة، لافتة إلى أن حليمة كادت تموت بسبب فقدان الكثير من الدم خلال الولادة القيصرية المبكرة المطلوبة لتوليد 9 أطفال بأمان.

وقالت الصحيفة: "بعد ولادتهم، كان لا بد من إبقاء الأطفال في حاضنات. والآن عادوا إلى مالي لتعريف العائلة أخيرًا على الأسرة الكبيرة الجديدة".

ونقلت الصحيفة عن صديق للعائلة قوله: "لقد كان انتظارًا طويلاً، مع الكثير من الدموع، لكن الأطفال جميعهم الآن يتمتعون بصحة جيدة والجميع مسرور بالعودة إلى المنزل. الأطفال يزدادون قوة كل يوم، ويتواصلون جيدًا مع بعضهم البعض، إنهم لطيفون جدًا".

وأضاف: "كان هناك الكثير من المشاعر عندما غادروا العيادة في الدار البيضاء. لقد نظروا إلى الموظفين هناك كعائلة، لكن العودة إلى المنزل في أقرب وقت ممكن كانت دائمًا الخطة".