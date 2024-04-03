"درب الزلق".. كوميديا كويتية حاضرة في رمضان رغم مرور نصف قرن

يحضر مسلسل "درب الزلق" الكويتي الشهير في رمضان الحالي بشكل لافت، فمع تراجع مستوى الأعمال الكوميدية المعروضة على الشاشات العربية، اختار مشاهدون كثر العودة لأحد أجمل ما أنتجته الكوميديا الخليجية والعربية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد ردود الفعل اليومية لما يشاهده الجمهور في الكويت والخليج العربي عموما، لا يغيب الحديث عن مسلسل "درب الزلق" بشكل يومي، سواء لاستحضار مشاهد تلك الكوميديا الخالدة، أو لمقارنته بأعمال تعرض حالياً.

فعندما أراد الكاتب السعودي نبيل فهد المعجل مدح المسلسل السعودي الجديد الذي يعرض حالياً "خيوط المعازيب"، عاد لمسلسل "درب الزلق" بصفته أحد أنجح ما قدمته الدراما الخليجية.