عمرها 2000عام.. العثور على فنون صخرية ضخمة في كولومبيا وفنزويلا (صور)
وجد علماء الآثار خريطة كاملة لسلسلة من الفنون الصخرية القديمة في فنزويلا وكولومبيا، بما في ذلك أكبر نقش في العالم، وذلك باستخدام التصوير الفوتوغرافي ولقطات الطائرات دون طيار.
وبحسب صحيفة "لايف ساينس" تقع هذه التحف الفنية، التي تتميز بزخارف بشرية وحيوانية، في موقع بارز على طول نهر أورينوكو العلوي والأوسط، الذي يتدفق عبر أمريكا الجنوبية.
ويعتقد الباحثون أن سكان المنطقة أرادوا تحديد أراضيهم بتلك الرسومات؛ لأن المنطقة التي وجدت فيها الرسومات كانت مرئية على طول طريق تجاري وسفري مهم يعرف باسم Atures Rapids.
وقال الباحث الرئيس فيليب ريريس، وهو محاضر في النمذجة الأثرية والبيئية القديمة من جامعة "بورنماوث" في إنجلترا، أن من أحد التفسيرات للموقع هو أن هذه الفنون الصخرية كانت وسيلة لتحديد أراضي بعض الحضارات القديمة."
وقال الباحثون إنهم غير متأكدين من هوية منشىء النقوش الضخمة، والتي يبلغ طول أكبرها 138 قدمًا (ما يعادل 42 مترًا). إلا أنهم يعلمون أن التركيز على رسم الثعابين مثل البوا المضيقة والأناكوندا، كان يمثل المعتقدات والأساطير التي لعبت دورًا مهمًا في حياة السكان الأصليين المحليين.
وقال الباحث ريريس: "ارتبطت الأناكوندا والبوا بالآلهة لبعض مجموعات السكان الأصليين الذين يعيشون في المنطقة.. ومن المعروف أيضًا أن الثعابين قاتلة؛ فربما كانت هذه وسيلة لتحذير الغرباء من أنهم يدخلون مجال الثعبان".
ولفت أحد أشكال الأفعى الكبيرة على النقش الصخري، انتباه الباحثين؛ لأنها بدت أشبه برسم آخر وجد على قطعة فخارية تم اكتشافها في المنطقة ذاتها خلال عمليات تنقيب سابقة.