عمرها 2000عام.. العثور على فنون صخرية ضخمة في كولومبيا وفنزويلا (صور)

وقال الباحثون إنهم غير متأكدين من هوية منشىء النقوش الضخمة، والتي يبلغ طول أكبرها 138 قدمًا (ما يعادل 42 مترًا). إلا أنهم يعلمون أن التركيز على رسم الثعابين مثل البوا المضيقة والأناكوندا، كان يمثل المعتقدات والأساطير التي لعبت دورًا مهمًا في حياة السكان الأصليين المحليين.

وقال الباحث ريريس: "ارتبطت الأناكوندا والبوا بالآلهة لبعض مجموعات السكان الأصليين الذين يعيشون في المنطقة.. ومن المعروف أيضًا أن الثعابين قاتلة؛ فربما كانت هذه وسيلة لتحذير الغرباء من أنهم يدخلون مجال الثعبان".

ولفت أحد أشكال الأفعى الكبيرة على النقش الصخري، انتباه الباحثين؛ لأنها بدت أشبه برسم آخر وجد على قطعة فخارية تم اكتشافها في المنطقة ذاتها خلال عمليات تنقيب سابقة.