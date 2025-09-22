نجم نتفليكس.. مصرع زميل سابق لـ"جو إكزوتيك" بهجوم نمر

قُتل رايان إيزلِي، زميل سابق لنجمة مسلسل "تايغر كينغ" على نتفليكس جو إكزوتيك، إثر تعرضه لهجوم قاتل من نمر كان تحت رعايته في محمية الحيوانات التي يملكها، "غراولر باينز تايغر بريزيرف" في مدينة هيوغو، جنوب شرق أوكلاهوما، يوم السبت الـ20 من سبتمبر 2025.

وبحسب "ديلي ميل" أكدت المحمية وفاته في بيان على فيسبوك، ووصفت الحادث بأنه "مأساوي"، وأعلنت إغلاقها حتى إشعار آخر. وجاء في البيان أن إيزلِي كان "مدافعًا شغوفًا عن الحياة البرية" وأنه "كان يحب الحيوانات بصدق". وأضافت المحمية: "هذه المأساة تذكير مؤلم بجمال الطبيعة وعدم قابليتها للتنبؤ".

وجو إكزوتيك، واسمه الحقيقي جوزيف مالدونادو، أقرّ بوفاة إيزلِي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حذفه لاحقًا، وكتب: "صلواتي لعائلته. رايان كان يعتني جيدًا بحيواناته وكان يحب كل نمر منها، كما كان مدافعًا عن النمور والفيلة".

يُذكر أن مالدونادو يقضي حاليًّا عقوبة بالسجن لمدة 21 عامًا على خلفية بضع تهم فدرالية، منها انتهاكات تتعلق بالحياة البرية ومحاولة قتل منافسته كارول باسكن.

ورغم أن إيزلِي كان معروفًا لدى البعض بحبه الشديد للحيوانات، فإنه كان شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق وهاجمته منظمة بيتا (PETA) المدافعة عن حقوق الحيوانات، واصفةً إياه بـ"الشرير"، واتهمته بنقل النمور عبر الولايات لعرضها في "سيركات قاسية"، واحتجازها في أقفاص ضيقة لساعات طويلة، بل وادّعت أنه "ضرب النمور بقسوة" خلال جلسات تدريب.

ورد جو إكزوتيك على هذه الاتهامات عبر فيسبوك، قائلًا إن بيتا "تكذب دائمًا وتزجّ باسمه في كل شيء"، مضيفًا أن رايان بنى "مجمعًا ضخمًا للنمور" خلف حديقة حيواناته، وأن المنظمة لا تعرف شيئًا.