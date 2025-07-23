بعد وفاته الأليمة.. من هو "الأب الروحي" للمسرح القطري؟

حالة من الحزن الشديد سادت الوسط المسرحي، في قطر والعالم العربي، بسبب الوفاة الأليمة للفنان محمد البلم بعد أسبوع من تعرضه لحادث مروري عقب خروجه من المسجد حيث كان يؤدي صلاة العشاء، نُقل على إثره إلى المستشفى حيث ظل بغرفة العناية المركزة حتى وافته المنية.

ولد البلم عام 1956 ويعد من رموز المسرح القطري وتنظر إليه أجيال متعاقبة باعتباره "الأب الروحي"، من جهة دوره التأسيسي لهذا الفن في البلاد وإرسائه دعائم البنية التحتية والمفاهيم النظرية والعملية له.

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وكان أحد أبرز المؤسسين لفرقة "السد" المسرحية 1973، كما تقلد مناصب قيادية بوزارة التربية والتعليم حيث أخذ على عاتقه دمج الفن عمومًا، والمسرح بشكل خاص، ضمن النشاط التعليمي وتربية النشء على حب "أبي الفنون".

وترأس قسم "توجيه المسرح" بالوزارة، وكذلك "المركز الشبابي" للفنون المسرحية، وأدار مهرجانات مسرحية مخصصة للشباب، وتحول في سنوات قليلة إلى المختص الأول بغرس قيم الفن الرفيعة في نفوس الأجيال الجديدة.

وحصل على بكالوريوس "التمثيل والإخراج" من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1985 وتولى رئاسة فرقة "السد" في أكثر من دورة، كما مثّل قطر في العديد من المهرجانات الخارجية.

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وشارك كممثل في أعمال مهمة في تاريخ المسرح القطري منها "بيت الأشباح"، و"خلود"، " الحضيض"، و"نجوم على الرصيف"، كما أخرج مسرحيات عدة مثل " مجلس العدل"، و"عيال السيارة العجيبة"، و"الجرة الذهبية"، و"سقراط يبيع التحف".

وفي مجال المسلسلات الدرامية والأفلام، شارك في عدة أعمال منها "مساكم الله بالخير"، و"يوميات عائلة"، و"مطلوبون للعدالة"، و"الشراع الحزين"، " و"حارس الفنار".