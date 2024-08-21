كشفت أم كانت على متن "اليخت المشؤوم"، الذي غرق في البحر بعد تعرضه لعاصفة عنيفة قبالة سواحل صقلية منذ يومين، كيف تمكنت من إنقاذ رضيعتها التي تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط.

وقالت شارلوت جولونسكي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنها أصيبت بالصدمة من حالة الطقس المفاجئة.

وبعد نزولها إلى المياه، أفلتت الأم قبضتها على ابنتها لعدة ثوان بسبب موجة قوية، لكن الموجة نفسها أعادت الطفلة بعد لحظات في ما وصف بأنه "أشبه بالمعجزة".

وقالت الأم للصحيفة إنها فقدت طفلتها لمدة ثانيتين تقريبًا بسبب الموجة، لكنها تمكنت بعد ذلك من استعادتها.

وأضافت: "حاولت أن أبقيها طافية بكل قوتي، وكانت ذراعي ممدودة إلى الأعلى لمنعها من الغرق".

وتابعت: "كان الظلام دامساً. وفي الماء لم أتمكن من إبقاء عيني مفتوحتين. فصرخت طلباً للمساعدة، لكن كل ما سمعته حولي كان صراخ الآخرين".

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن اليخت بايزيان، الذي يبلغ طوله 56 متراً، ويرفع العلم البريطاني، غرق بالقرب من بوريتشيلو حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين بعد العاصفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الأم وطفلتها تم إنقاذهما بأمان عبر قارب نجاة.