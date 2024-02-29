سوريون يواجهون الأزمة الاقتصادية بمشاريع منزلية
لجأت معظم الأسر السورية إلى المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، من أجل الحصول على مدخول إضافي، في ظل التضخم وندرة فرص العمل وغلاء الأسعار.
وانتشرت الورش الغذائية والصناعية في المنازل، هربًا من الضرائب، فيما يسميه الخبراء اقتصاد الظل، وعمل سكان الريف على تأمين الاكتفاء الذاتي وبيع المنتجات في المدن، كما افتتح آخرون قاعات للدروس الخصوصية في البيوت.
الحاجة أم الاختراع
وينهمك السوريون في مهن لم تكن في وارد اهتماماتهم، مثل صناعة مرهم "الفازلين" وكريمات التجميل، والفطر الصدفي، وحطب "التمز" المعد من مخلفات عصر الزيتون، بالإضافة إلى الغذائيات ومواد المؤونة.
وتقول أم يزن، لـ"إرم نيوز": "أستخدم زيت الزيتون وشمع العسل لصناعة الفازلين، ومن نبتة الأوليفيرا أعد كريمات خاصة بالتجميل".
وتعاني أم يزن من صعوبة شراء علب خاصة بمنتجاتها، فتضع بعضها في أكياس نايلون شفافة، وأخرى ضمن علب قديمة.
ولجأت أم خليل إلى زراعة الفطر الصدفي في غرفة معتمة بمنزلها، نظرًا لأسعاره المرتفعة في السوق، فيما عملت ابنتها في خياطة الملابس مستخدمةً ماكينة الخياطة اليدوية لانعدام الكهرباء.
وانتشرت في الأسواق مؤخرًا آلة "الخضّاضة" المخصصة لاستخراج الزبدة العربية من الحليب، وصناعة الشوكولاتة السائلة.
كما عملت النساء في صناعة المربيات والجبنة واللبنة و"المكدوس".
صعوبات المشاريع الصغيرة
وتعاني جميع هذه المهن من صعوبات التسويق نظرًا لعدم امتلاك أصحابها سجلات تجارية تخولهم بيعها في مناطق متعددة، إضافة إلى اعتماد التعليب البدائي وغياب تاريخ الصنع وصلاحية الاستهلاك.
ويتحكم أصحاب المحلات بأسعار منتجات المشاريع المنزلية، عند شرائها من المنتجين، لأنها بسيطة تفتقد إلى إعلان المواصفات والتعليب الأنيق، ما يجعلها هدفًا لدوريات التموين.
ويصعب على أصحاب المشاريع المنزلية، الحصول على سجل تجاري يخولهم العمل في البيع والشراء، إذ تفرض الشروط وجود محل مسجل أصولاً في العقارات أو عقد إيجار لمحل نظامي، وهو ما يتطلب مبلغًا لا يمكن للمواطن تأمينه.
وتمنح مصارف الدولة وبعض المنظمات الأهلية، قروضًا بسيطة للمشاريع الصغيرة لكن شروطها صعبة على مزاولي المشاريع المنزلية المنتمين للطبقة المعدمة.
وفي عام 2021، صدر القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة، لكن العقبات بقيت كبيرة أمام هذا النوع من الأعمال.
وتقول الدكتورة رشا سيروب: "المشاريع الصغيرة تواجه عقبات البنية التحتية والمصرفية الضعيفة، ومعوقات تسويقية، لكن الأبرز هو صعوبة الحصول على التمويل".
مشاريع صغيرة ومردود كبير
ويقول الخبير الاقتصادي عامر شهدا لـ"إرم نيوز": "المشاريع الصغيرة تنشط الاقتصاد وتزيد الدخل، إذا نفذت بشكل مدروس، ومنها مشروع تربية دودة القز لإنتاج الحرير الشهيرة به سوريا تاريخيًّا".
ويضيف: "مشروع تربية دودة القز ينتج بعد ستة أشهر، ويمكن تنفيذه في القرى الريفية، ويبلغ سعر الكيلو الواحد من خيوط الحرير في السوق العالمية أكثر من 1000 دولار".
ويرى شهدا أن إمكانية انتقال المشاريع المنزلية إلى مشاريع صغيرة أوسع، أمر ممكن إذا توفرت الشروط اللازمة.
ويطالب المختصون بضرورة التركيز على مشاريع الأمن الغذائي في الأرياف كخطوة أولى، ومن ثم الانتقال للمشاريع الصناعية في المدن.
مشاريع لقمة العيش
وبعيدًا عن الجوانب القانونية والمصرفية، فإن أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة، يستمرون بأعمالهم بلا رأسمال يذكر، فلا يلقون بالًا للدراسات الاقتصادية ولقرارات الحكومة التي تحاول قوننة أعمالهم.
تقول أم خليل: "أستنبت الفطر في منزلي، وأبيع عدة علب منه كل يوم، والمسؤولون لا يفكرون سوى بتحصيل الضرائب منا نحن أصحاب مشاريع لقمة العيش".