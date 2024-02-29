سوريون يواجهون الأزمة الاقتصادية بمشاريع منزلية

لجأت معظم الأسر السورية إلى المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، من أجل الحصول على مدخول إضافي، في ظل التضخم وندرة فرص العمل وغلاء الأسعار.

وانتشرت الورش الغذائية والصناعية في المنازل، هربًا من الضرائب، فيما يسميه الخبراء اقتصاد الظل، وعمل سكان الريف على تأمين الاكتفاء الذاتي وبيع المنتجات في المدن، كما افتتح آخرون قاعات للدروس الخصوصية في البيوت.

الحاجة أم الاختراع

وينهمك السوريون في مهن لم تكن في وارد اهتماماتهم، مثل صناعة مرهم "الفازلين" وكريمات التجميل، والفطر الصدفي، وحطب "التمز" المعد من مخلفات عصر الزيتون، بالإضافة إلى الغذائيات ومواد المؤونة.