رغم حبسه بتهمة غسيل الأموال.. البلوغر شاكر يظهر في تتر "غموض"

في مفاجأة لافتة، ظهر البلوغر المصري الشهير شاكر، صاحب حساب "شاكر محظور" والذي تم حبسه مؤخرا بتهم خطيرة، في الأغنية الدعائية لمسلسل " غموض" الذي تلعب بطولته وفاء عامر ويُعرض قريبا.

ونشر المنتج والملحن وليد سامي، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية حيث ظهر شاكر المحبوس في عدد من القضايا، أبرزها غسيل الأموال عبر "تيك توك"، وهو يؤدي تسجيل الأغنية بمشاركة سامي داخل الاستديو.

وعلق قائلا: "قريبا، الأغنية الدعائية لمسلسل غموض، إيساف ومحمد نجاتي وإلهام عبدالبديع وشاكر ووليد سامي وحليم وندي بهجت ورنا سماحة".

وأضاف: "شاكر محظور دلوقتي، إنشاء الله تخرج وترجع لأهلك وحبايبك على خير يا أصيل".

وكانت جهات التحقيق قررت، الأحد الماضي، إخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور" في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى تتعلق بتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال "تيك توك".

وتحفظت سلطات التحقيق على سيارة المتهم من طراز "مرسيدس" بعد العثور بداخلها على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فيما طلبت السلطات من مصلحة الضرائب ملفًّا ضريبيًّا شاملًا يوضح مصادر دخل المتهم وإقراراته عن الأرباح المتحصلة من الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية.