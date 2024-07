جدّة محظوظة.. تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تفاجأت جدة أمريكية تبلغ من العمر 75 عاما، بفوزها بجائزة اليانصيب الكبرى، التي تبلغ خمسة ملايين دولار.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "فوكس 8 تي في"، أنهت الجدة أوزبورن مؤخرًا علاجها من سرطان الثدي في ولاية بنسلفانيا، وقررت زيارة العائلة في فلوريدا، لكن رحلتها تأخرت، وبدلا من العودة إلى منزلها توقفت واشترت تذكرة يانصيب رابحة بالجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار.

وقالت أوزبورن إنها خدشت التذكرة في موقف السيارات، لكنها لم تستطع أن تصدق عينيها، فعادت إلى المتجر، وطلبت من الموظف التحقق من الأمر مرة أخرى.

وقدم مسؤولو "يانصيب بنسلفينيا" لأوزبورن شيكًا تذكاريًا لفوزها بجائزة قدرها 5 ملايين دولار في لعبة Monopoly Own it All.

وقالت الجدة إن الجائزة جاءت في الوقت المناسب، وهو موعد عيد ميلادها نفسه، مشيرة إلى أنها تخطط حاليا للقيام برحلة إلى ألاسكا، وربما الاستثمار بقسم من الأموال.