لبلبة ترد على منتقدي ظهورها بملابس رقص في"عصابة الماكس"

ردت الفنانة المصرية لبلبة على منتقدي ظهورها ببدلة رقص رغم تقدمها في السن ضمن مشاهد فيلم "عصابة الماكس"، الذي يلعب بطولته أحمد فهمي ويُعرض حاليا بمصر.

وقالت لبلبة في حوار أجرته مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، إنها لم تشعر أنها فعلت شيئا غريبا؛ إذ إنها في الأصل فنانة استعراضية.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها شعرت فجأة أنها لم تتقدم في السن، فانطلقت في الرقص وإطلاق الزغاريد ضمن المشهد.

وأشارت إلى صعوبة أن تتكلم وهي تضع السيجارة في فمها حسب مقتضيات الدور، موضحة أنها لا تدخن أصلا وأن السيجارة سقطت من فمها مرارا في البداية حتى أتقنت لاحقا حركة الكلام وهي بفمها.

ويمزج فيلم "عصابة الماكس" بين الكوميديا والأكشن، وتدور أحداثه حول زعيم عصابة اعتاد أن ينفذ عملياته بمفرده، وحين تضطره الظروف إلى الاستعانة بآخرين يتورط في العديد من المفاجآت.