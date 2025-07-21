"فاميلي غاي" يسخر مجدداً من الأمير هاري وميغان ماركل

سخر مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "فاميلي غاي" من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للمرة الثانية، بعد نحو عامين من تناولهما لأول مرة في سياق ساخر.

وظهرت النكتة الجديدة في حلقة بعنوان "عالم توين" عُرضت في 17 يوليو، حيث تسافر شخصيتا برايان وستيوي عبر الزمن.

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وخلال حديثهما، عبّر برايان عن قلقه من تغيير التاريخ، ليجيب ستيوي بسخرية بالإشارة إلى زواج الأمير هاري من ميغان ماركل كمثال على الأحداث التاريخية "السيئة"، إلى جانب الحروب الصليبية وهتلر.

وفي لقطة لاحقة، يظهر الأمير هاري جالسا على أريكة يشاهد الحلقة قائلا: "مرة أخرى؟"، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا ويضيف بتهكم: "أوه، هل زوجاتكم جميعا أفضل كثيرا؟"

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتناول فيها "فاميلي غاي" الزوجين الملكيين بالسخرية؛ إذ سبق أن ظهرا في حلقة عام 2023، حيث شبّه أحد المشاهد مغامرة بيتر غريفين المالية بانفصال هاري وميغان عن العائلة الملكية. وتضمنت تلك الحلقة مشاهد تهكمية عن تعاقداتهما مع نتفليكس ورعاية منشورات عبر "إنستغرام".

كما لم يسلم الثنائي من سخرية مسلسل "ساوث بارك"، الذي تناولهما في حلقة عام 2023 بعنوان "جولة الخصوصية العالمية"، في إشارة إلى تناقض سعيهما للخصوصية مع ظهورهما الإعلامي المتكرر.