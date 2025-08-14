ما سبب انسحاب الممثل العراقي أحمد نسيم من الوسط الفني؟

أعلن الممثل العراقي الشاب، أحمد نسيم، عن انسحابه من الوسط الفني بشكل مفاجئ بعد مشاركته في عدد من الدراما العراقية اللافتة، آخرها مسلسل "عفو عام".

وقال نسيم في بيان عبر "فيسبوك"، نشرته موقع سامراء بلس، إن قرار الانسحاب نهائي، ويرتبط بوجود فساد في الوسط الفني ومؤسساته.

وكتب الشاب في بيانه: "أصدقائي ومتابعيني وكل الناس في الوسط الفني، أعلن انسحابي من هذا الوسط نهائياً. وفي أي مشروع، أتمنى أن لا يتواصل أحد معي كممثل أو بخصوص أي مشروع فني".

وأضاف: "لا أريد أن أكون جزءًا من هذا الفساد الذي يحدث داخل هذه المؤسسات من المجاميع أو العصابات التي لا تمت للفن بصلة، مع احترامي للـ1 % الذين يحاولون".

وأوضح: "ولا أريد أن أكون جزءًا من هذا النصب والاحتيال على الناس التي لا تعرف ماذا يدور في الداخل من رخص وعدم احترام للفن الحقيقي واستسهال ذوق الناس وتصدير شخصيات سطحية عن طريق الترويج الوهمي".

واختتم الممثل العراقي حديثه بالقول: "شكرًا لكل من أحبني كممثل وشكرًا لكل واحد دعمني، حاولت أن أكون جزءًا إيجابيًا من العملية الفنية، وحاولت أن أقدم ما يشعر به الناس، وكانت أجمل أيام حياتي..".

وقوبل القرار بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت فيها آراء مدونين حثه بعضهم على التراجع عن الانسحاب، وأشار آخرون لشكاوى من الوسط الفني.

ورغم أن أحمد نسيم لم يلعب دور بطولة مطلقة، لكنه ظهر في العديد من المسلسلات العراقية في السنوات القليلة الماضية، وبينها" "عفو عام"، "فايروس"، "واحد زائد واحد"، "ضربة زاوية".

وحصل نسيم على جائزة أفضل ممثل شاب، هذا العام، عن مسلسل "عفو عام"، خلال حفل جوائز الهلال الذهبي بنسخته السابعة، في بغداد، برعاية نقابة الفنانين العراقيين.