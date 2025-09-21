فهد البناي ينفي توقيفه من الداخلية الكويتية بتهمة حيازة مواد مُخدرة

نفى الفنان الكويتي فهد البناي صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيفه من قبل وزارة الداخلية الكويتية، ضمن حملة أمنية موسعة طالت عددًا من مشاهير البلاد، على خلفية قضايا متعددة، أبرزها حيازة مواد مخدرة.

وفي سلسلة مقاطع مرئية نشرها فهد البناي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قرر فيها كسر صمته إزاء ما وصفه بـ"الشائعات المغرضة"، وأكد أنه إنسان ملتزم ويواظب على أداء فرض الصلاة، نافيًا وجود أي علاقة له بأي من التهم التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفنان الكويتي أن ما جرى لم يكن توقيفًا على خلفية حيازة مواد ممنوعة، بل بسبب عدم حمله تقريرًا طبيًا يثبت أن الأدوية التي كانت بحوزته موصوفة له قانونيًا، مُشيرًا إلى استغلال البعض لذلك في ترويج ادعاءات باطلة في حقه، وفق تعبيره.

وأضاف البناي بنبرة استياء قائلا: "يوم واحد لم أكن أحمل فيه التقرير الطبي، فقطعتموني باتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، إنه أمر غريب جدًا"، كما عد ما جرى معه من شائعات مُغرضة طالته بمرتبة محاولة لتشويه سمعته والافتراء عليه دون وجه حق، على حد قوله.

وتقدم البناي بالشكر لوزارة الداخلية الكويتية على ما وصفه بـ"المعاملة الراقية" التي تلقاها، موجّهًا في الوقت ذاته اللوم لكل من انساق خلف الشائعات وشكك في نزاهته دون تثبّت.