براندو الشرق.. تغريد درامي خارج السرب

كوميديا سوداء

وبالانتقال من منتج إلى آخر لتأمين تمويل الفيلم، تتكشف لنا ذهنيات وآليات تفكير غرائبية تتحكم بعملية الإنتاج، فهذا يحب الكوميديا، وثان يُفضِّل الدراما الحزينة، وثالث يُحبِّذ مشاهد الحب والإكثار من القُبَل، وآخر ينجذب للآكشن، ورابع يرى أن على البطل أن يكون سوريًّا والبطلة لبنانية، ورغم أن الفيلم المُراد إنتاجه يشتمل على خلطة غريبة عجيبة من كل ذلك، إلا أن يوسف يفشل بإقناع أحدهم بتبنّيه، إلى أنْ يلتقي بسكرتيرة أحدهم (طلال الجردي) ويُقنِعها بأن دور البطولة النسائية يليق بها، ويصادف أنها عشيقة صاحب الشركة، فتقوم بتأمين كل الموافقات اللازمة شريطة أن يكون شريكها في البطولة النجم خالد صلاح المُلَقَّب ببراندو الشرق (جسَّده جهاد سعد).

هنا تبدأ رحلة البحث عن براندو، للحصول على موافقته، وخلال ذلك تعترض المخرج الصاعد يوسف العقبة تلو العقبة، لكن دون أن تثنيه عن تحقيق شغفه بإخراج فيلمه الأول، وعبر الكثير من مواقف الكوميديا السوداء التي يمر بها، يكتشف يوسف أن بحثه ذاك، كان بحثاً عن ذاته التي تاهت في دهاليز الحياة التي فُرِضَتْ عليه من قبل والده (كميل سلامة) بعد وفاة أخيه الذي حمل اسمه، فبات يتقمَّص شخصية غير شخصيته استرضاءً لأبيه الذي يُحمِّل نفسه ذنبَ موت ابنه، وأيضاً ابتكر في خياله أختاً تُسانِده وتكون صوت ضميره (لورا خباز)، لا سيما بعد وفاة أمه بجرعة زائدة من حبوب مهدِّئة للأعصاب.

وفي مواجهة كل ذلك يزداد إصراره على فيلمه وتحقيق ذاته من خلاله، ويتزامن ذلك مع انتقال شغفه إلى من حوله، فيواربون مصائرهم في سبيل ذلك: فهناك أبوه الذي آمن أخيراً بحلم ابنه، زميلته سلوى (أمل عرفة) المغرومة به باتت تفعل المستحيل لمساعدته والأهم لتبقى قريبة منه، صديقا طفولته (إيلي متري، وفؤاد يمين) باتا خيرَ سَنَدٍ له، اعتذاراً عن أحد مقالبهما السخيفة به، ورغبةً منهما في الكسب المادي المجزي.