أغنية لمجرد "الهندية" تتصدر "الترند" في 7 دول

أبدى الفنان المغربي الشهير، سعد لمجرد، سعادته بنجاح أغنيته "الديو" الجديدة التي طرحها، مؤخرا، وجمعته بالمغنية الهندية، شريا غوشال.

وكتب لمجرد عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، أن الأغنية أحدثت نجاحا عالميا، مشيرا إلى تصدرها الترند خلال 11 يوما فقط.

وتظهر أرقام المشاهدات في موقع "يوتيوب"، أن الأغنية الرومانسية التي تحمل اسم "قل لي متى"، حققت 24 مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة.

وحصدت الأغنية الترند وحلت الأولى في دول عربية عدة من بينها المغرب والإمارات ولبنان والكويت، إلى جانب قطر واليمن وعمان.

ولم يقتصر "الترند" على الدول العربية فقط، بل تجاوزه إلى بلدان أخرى آسيوية مثل الهند وبنغلاديش، إلى جانب أخرى أوروبية مثل بلجيكا وبريطانيا.

واعتاد لمجرد تحقيق عدد مشاهدات قياسية، كان أعلاها في أغنية "معلم" التي نالت مليار مشاهدة.