تايلور سويفت تعود للعمل بمشروع "سري للغاية"

عادت مغنية البوب العالمية تايلور سويفت إلى العمل مجددًا بعد قضاء فترة راحة مع حبيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حيث أفاد مصدر لصحيفة The U.S. Sun أنها شوهدت يوم الخميس الماضي، في لوس أنجلوس وهي تقوم بتصوير فيديو كليب جديد لمشروع موسيقي "سري للغاية".

وبحسب موقع Page Six أوضح المصدر أن المشروع كان محاطًا بسرية شديدة لدرجة أن طاقم العمل لم يُسمح له بسماع الأغنية، بل اكتفوا بسماع الإيقاع فقط. وأضاف "رغم أنها كانت تأخذ استراحة من الجولات الفنية لقضاء وقت مع ترافيس، إلا أن لديها مشاريع تعمل عليها بالتأكيد، وهو ما سيسعد جمهورها بلا شك".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي سويفت حتى الآن، لكن هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع إشاعات متزايدة عن قرب إصدار ألبومها الثاني عشر المنتظر، بعد تقرير نشره موقع Hits Daily Double بعنوان "حقائق شبه مؤكدة"، دون تقديم أي دليل ملموس.

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وخلال الأسابيع الماضية، قلّ ظهور سويفت علنًا، حيث استغلت فترة التوقف في قضاء وقت ممتع مع كيلسي (35 عامًا) خلال فترة راحته من الموسم الرياضي. ومع ذلك، أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت هذا الأسبوع، عندما أعلن كيلسي رسميًا عن علاقتهما بنشر صور رومانسية عبر إنستغرام.

وشملت الصور لحظات من نزهاتهما الليلية، وإجازة ساحلية مع صديقيهما روس ترافيس وآشلي أفينيون، بالإضافة إلى أنشطة صيفية عائلية مثل الكاريوكي والتنزه مع شقيقه لاعب كرة القدم جايسون كيلسي.

وظهر الثنائي في صورة طريفة يرتديان قبعات متطابقة، كتب على قبعة كيلسي "الكابتن" وعلى قبعة سويفت "المساعدة الأولى".

وكتب كيلسي في تعليقه: "قضينا مغامرات هذا الصيف، وحافظنا على الروح 100٪".



