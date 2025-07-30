ترامب يفكر بمنح شون "ديدي" عفوا رئاسيا

أكدت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إصدار عفو رئاسي كامل عن شون "ديدي" كومز قبل صدور الحكم بحقه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشار ترامب علنًا إلى الفكرة خلال اجتماع في المكتب البيضاوي قبل نحو شهرين، وفقا لصحيفة "ميرور".

ووفقًا لتقارير أمريكية، يدرس ترامب وفريقه المقرب بجدية منح مؤسس شركة باد بوي ريكوردز، البالغ من العمر 55 عامًا، عفوًا رسميًّا يعفيه من العقوبة السجنية.

وأُدين كومز مؤخرًا بتهمتين اتحادية تتعلقان بالنقل لممارسة الدعارة، لكنه برئ من تهم أخطر تشمل الاتجار بالجنس والابتزاز، في محاكمة استمرت ثمانية أسابيع.

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وينتظر نجم الهيب هوب ورائد الأعمال في مجال الموضة، الذي تصدر قائمة فوربس لأغنى فناني الترفيه، صدور حكم السجن عليه في 3 أكتوبر/تشرين الأول، مع احتمال عقوبة تصل إلى عشر سنوات.

وعند الاتصال بفريق الدفاع عن كومز، بقيادة مارك أجنيفيلو وتيني جيراجو، رفضوا التعليق على موضوع العفو.

من جهته، قال المحامي جون كوفوس، الذي التقى مؤخرًا بمسؤولي العفو في إدارة ترامب، إن قضية كومز تتماشى مع جهود ترامب لمكافحة "الإفراط في التجريم" و"التشدد المفرط" في توجيه الاتهامات الجنائية.