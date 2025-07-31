حضور مهيب في الوداع الأخير للطفي لبيب (فيديو)

شهدت كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة صباح اليوم الخميس مراسم وداع الفنان القدير لطفي لبيب، في أجواء من الحزن العميق، حيث توافد محبوه من مختلف الأوساط الفنية والجماهيرية لتوديعه في لحظاته الأخيرة.

شارك في الجنازة عدد من كبار الفنانين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب محمود حميدة، وشريف منير، وبشرى، والإعلامي أسامة منير، ومراد مكرم، الذين حرصوا على تقديم نظرة الوداع الأخيرة للجثمان.

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ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء في الكنيسة مساء اليوم، اعتبارًا من السادسة وحتى العاشرة مساءً، بمشاركة واسعة من صناع الدراما والسينما الذين شاركوا الراحل محطات مضيئة في مسيرته الفنية وحملوا معه ذكريات عطاء وإبداع.

وكان لطفي لبيب قد تُوفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر معاناة مع نزيف حاد في الحنجرة وتدهور حاد في وظائف الجهاز التنفسي، نقل على إثره إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، وظل تحت الملاحظة الطبية المكثفة وأجهزة التنفس الصناعي حتى وافته المنية.