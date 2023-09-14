أيرلندا تفرض قيودًا على حركة المرور الخاصة بمدينة دبلن

كشفت صحيفة "ذا آيرش تايمز" الأيرلندية عن خطة سيتم البدء بها، تقضي بتنفيذ الحظر المفروض على السيارات وإعادة تخصيص مساحة الطريق لخدمات النقل العام وراكبي الدراجات والمشاة، في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الحظر على دخول السيارات إلى منطقة "CollegeGreen" منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وإلى شارع "Capel" في العام الماضي.

وأشارت إلى أن مسودة خطة النقل، في وسط مدينة دبلن، ستشهد قيودًا أكبر بكثير على حركة المرور الخاصة، بهدف تقليص سيارتين من كل ثلاث سيارات تستخدم المدينة كطريق عبور وليس وجهة.

وسيجري تقليص حارات المرور في شارع "جاردينر" وإنشاء مسارات دراجات محمية جديدة، بالإضافة إلى إلغاء حركة المرور في شارع البرلمان في عام 2025، وإنشاء ساحة خالية من حركة المرور فيCustom House.