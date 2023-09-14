أيرلندا تفرض قيودًا على حركة المرور الخاصة بمدينة دبلن
كشفت صحيفة "ذا آيرش تايمز" الأيرلندية عن خطة سيتم البدء بها، تقضي بتنفيذ الحظر المفروض على السيارات وإعادة تخصيص مساحة الطريق لخدمات النقل العام وراكبي الدراجات والمشاة، في العاصمة الأيرلندية دبلن.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الحظر على دخول السيارات إلى منطقة "CollegeGreen" منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وإلى شارع "Capel" في العام الماضي.
وأشارت إلى أن مسودة خطة النقل، في وسط مدينة دبلن، ستشهد قيودًا أكبر بكثير على حركة المرور الخاصة، بهدف تقليص سيارتين من كل ثلاث سيارات تستخدم المدينة كطريق عبور وليس وجهة.
وسيجري تقليص حارات المرور في شارع "جاردينر" وإنشاء مسارات دراجات محمية جديدة، بالإضافة إلى إلغاء حركة المرور في شارع البرلمان في عام 2025، وإنشاء ساحة خالية من حركة المرور فيCustom House.
وتابعت الصحيفة بأن الخطة، وبحسب نتائج التقييم، تنص على أنه يمكن أيضًا تطوير ساحة "لينكولن بليس"، التي توقف حركة المرور من شارع "ناسو" وشارع "كلير" من التوجه نحو "ويستلاند رو"، في عامي 2025 و2026.
كما تنص على أن وصول المركبات إلى وسط المدينة، سيتم الحفاظ عليه للرحلات الضرورية؛ وسيتم إعادة توجيه حركة مرور السيارات إلى أقصى حد ممكن بعيدًا عن مركز المدينة عبر طرق بديلة، علاوة على أنه سيتم وضع حد للسرعة عند 30 كم/ساعة على جميع الطرق في وسط دبلن.
وقالت الصحيفة إن الخطط ستكون متاحة للتشاور العام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم.
المصدر: صحيفة "ذا آيرش تايمز"