كيت ميدلتون تبهر الجمهور بالعزف على البيانو في مسابقة "يوروفيجن"
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأميرة ويلز كيت ميدلتون، وهي تؤدي مقطوعة موسيقية على البيانو، أشرف عليها الملحنان والموسيقيان كوجو صموئيل وجو رايس.
وأظهرت كيت مهارتها بالعزف على البيانو، الذي تم تصويره داخل غرفة الرسم القرمزي في قلعة وندسور، ليتم بثه ضمن العرض الافتتاحي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لهذا العام.
وأطلت دوقة كامبريدج خلال الحفل بفستان أزرق من"وان شولدر"، تميَّز بقماشه الحريري وتنورته المنفوشة بطريقة انسيابية.
ويعتبر الفيديو جزءا مقتطعا من فيديو طويل لأوركسترا "كالوش" الأوكرانية، التي فازت بـ"يوروفيجن" العام الماضي، والتي أدت أغنيتها الفائزة "ستيفانيا" إلى جانب مواهب بريطانية عالمية ابتداءً من الملحن الإنجليزي أندرو لويد ويبر انتهاءً بمغنية الراب البريطانية- النيجيرية مس بانكس.
وحصدت المغنية السويدية "لورين" الفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2023؛ لأدائها المبهر لأغنية "تات".
ويعتبر فوز المغنية هو الفوز الثاني لها في مسابقة "يوروفيجن"، كما يعد الفوز السابع لبلادها السويد.
وتعود لورين، البالغة من العمر 39 عامًا، لأصول مغربية، واسمها الكامل لورين زينب نورا التلهوي.