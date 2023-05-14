كيت ميدلتون تبهر الجمهور بالعزف على البيانو في مسابقة "يوروفيجن"

ويعتبر فوز المغنية هو الفوز الثاني لها في مسابقة "يوروفيجن"، كما يعد الفوز السابع لبلادها السويد.

وتعود لورين، البالغة من العمر 39 عامًا، لأصول مغربية، واسمها الكامل لورين زينب نورا التلهوي.