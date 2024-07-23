في حصيلة وُصفت بـ"المقلقة"، لقي سبعة أشخاص حتفهم غرقًا، فيما تم إنقاذ 888 آخرين، في مختلف الشواطئ الجزائرية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات 4474 تدخلا في الفترة ذاتها فيما يتعلق بجهود الإنقاذ وإجراءات التأمين والمراقبة.

وكشف البيان عن مفارقة لافتة حول عدد هذه التدخلات، إذ أشار إلى أنها تعني أن هناك تدخلًا واحدًا على الأقل يحدث كل 19 ثانية، وهو ما يعكس حجم وطبيعة المشكلة.

وتكثر حوادث الغرق في الجزائر خلال موسم الاصطياف، ويكون معظم الضحايا من المراهقين والشباب، على نحو بات يشكل ظاهرة مقلقة.

ويشير الخبراء والمختصون إلى أن تلك الظاهرة ناتجة عن جملة من الأسباب منها عدم احترام قواعد الأمن والسلامة وكذلك السباحة في شواطئ محظورة لخطورتها الشديدة، فضلا عن العوم في شواطئ بلا حراسة من جانب السلطات المختصة.

ومن الأسباب أيضًا، السباحة ليلًا لتجنب الحرارة في ظل زيادة وطأة تيارات المد والجزر أو التعرض لـ"صدمة حرارية" نتيجة السباحة مباشرة بعد ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس الحارقة؛ ما يجعل قوى السباحين تخور سريعًا عند مواجهة أبسط مشكلة.