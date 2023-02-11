"دوران الأغنام" و"توقف نواة الأرض".. هل كانتا نذيرا لزلزال تركيا؟

عادت ظاهرة "دوران الأغنام" ودراسة حديثة نشرتها مجلة علمية عن توقف نواة الأرض عن الدوران إلى الواجهة، تزامنا مع زلزال تركيا.

وأثار الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتسبب بأضرار بشرية ومادية هائلة، تساؤلات بشأن حقيقة العلاقة بين ظاهرة "دوران الأغنام"، وتوقف نواة الأرض وانعكاسها، وحدوث الزلزال.

وكان "دوران الأغنام"، الذي فتح الباب على العديد من النظريات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قد عاد للواجهة مع كون هذه الظاهرة نذيرا لكوارث كبرى.

ورصد أول "دوران للأغنام" في الصين، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو توثق هذه الظاهرة في عدة دول أخرى، كان من بينها محافظة الكرك في الأردن.

واسترجع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة، للتدليل على أنها كانت إنذارا بحدوث زلزال تركيا، خاصة مع انتقال هذه الظاهرة في النهاية إلى الأردن، المشاركة في حدودها للجنوب السوري.