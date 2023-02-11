"دوران الأغنام" و"توقف نواة الأرض".. هل كانتا نذيرا لزلزال تركيا؟
عادت ظاهرة "دوران الأغنام" ودراسة حديثة نشرتها مجلة علمية عن توقف نواة الأرض عن الدوران إلى الواجهة، تزامنا مع زلزال تركيا.
وأثار الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتسبب بأضرار بشرية ومادية هائلة، تساؤلات بشأن حقيقة العلاقة بين ظاهرة "دوران الأغنام"، وتوقف نواة الأرض وانعكاسها، وحدوث الزلزال.
وكان "دوران الأغنام"، الذي فتح الباب على العديد من النظريات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قد عاد للواجهة مع كون هذه الظاهرة نذيرا لكوارث كبرى.
ورصد أول "دوران للأغنام" في الصين، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو توثق هذه الظاهرة في عدة دول أخرى، كان من بينها محافظة الكرك في الأردن.
واسترجع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة، للتدليل على أنها كانت إنذارا بحدوث زلزال تركيا، خاصة مع انتقال هذه الظاهرة في النهاية إلى الأردن، المشاركة في حدودها للجنوب السوري.
لكن هذه النظرية واجهت في حينها اعتراضات، أبرزها نفي مفتي الأردن وجود أيّة علاقة لظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في الكرك بالدين، مشددا على أنها لا تدل على علامات اقتراب الساعة.
بينما قال مختصون إن هذه الظاهرة مجرد مرض أصاب الأغنام وغيرها من القطعان، ما أدى في النهاية إلى دورانها.
فيما أدلى متخصصون في الزراعة بنظرية أخرى مفادها أن هذه الظاهرة نتيجة شعور هذه الحيوانات بالإحباط، لبقائها في الحظائر وقتا طويلا.
ورغم ذلك، ظلت نظرية "دوران الأغنام" من النظريات المثيرة بشأن حقيقة ارتباطها بالكوارث و"علامات الساعة"، خاصة مع استبعاد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة "ملبورن الأسترالية" أندرو فيش، أن يكون السبب وراء سلوك الأغنام "مرض الدوران"، مشددا على أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.
ولم تلبث أن ساهمت دراسة مجلة Nature Geoscience عن توقف نواة الأرض عن الدوران، وترجيح دورانها بشكل معاكس منذ عام 2020، بتعزيز فرضية أن الدراسة إشارة إلى الكوارث الكبرى القادمة، ومنها زلزال تركيا.
وأرجع مستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي سبب العلاقة بين توقف نواة الأرض والزلزال، إلى أن توقف نواه الأرض عن الدوران يؤدي إلى تساقط طبقات من صفائح الأرض إلى باطن الأرض السائلة، وذلك نتيجه توقف في مستوى توازن الضغط الذي كان يحدثه الدوران، مما يؤدي في النهاية إلى انهيارات وزلازل مستمرة.