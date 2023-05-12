افترقا 32 عاماً.. ما قصة السعودي الذي وجد أمه المصرية؟

قال السعودي تركي السنيد، البالغ من العمر 36 عاماً، إنه افترق عن والدته قبل 32 سنة بعد أن انفصلت عن أبيه إثر خلافات عائلية، وذلك قبل أن يتجاوز الرابعة.

وتمكن الشاب السعودي بمساعدة من سفارة بلاده في القاهرة من الاجتماع بوالدته المصرية التي لم يرها ولو لمرة واحدة، خلال تلك العقود الطويلة من الزمن.