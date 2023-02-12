الهند.. فشل محاولة استبدال "عناق البقر" بالفالنتين

تعتبر الأبقار مقدسة من قبل غالبية السكان الهندوس في الهند منذ فترة طويلة وهي في الواقع تحظى بالاحترام الشديد في أوساط هذه الطائقة.

لهذا السبب أعلنت السلطات أخيرًا اعتزامها إعادة تسمية يوم "عيد الحب" في الـ14 من شباط/فبراير من كل عام بـ"عيد عناق البقر" على أمل أن تعزز هذه الخطوة "الثراء العاطفي" للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر إليه على أنه ثقافة غربية مستوردة.

وقالت شبكة ٍ"سي ان ان" الأمريكية الأحد: "يبدو أن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية وتم التخلي عنها بعد أن تسببت بسيل من النكات والتعليقات الساخرة على الإنترنت من قبل الأوساط الإعلامية وغيرها حول أهمية الموافقة من الطرفين الإنسان والبقرة" .

وجاء إعلان الـ14 من فبراير "يوم عناق البقر" في بيان صدر الاثنين عن مجلس رعاية الحيوان في الهند، الذي وصف الأبقار بأنها "العمود الفقري للثقافة الهندية والاقتصاد الريفي".