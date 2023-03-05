عايشت الحربين العالميتين.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 116

وولدت موريرا في الـ4 من آذار/ مارس 1907، في كاليفورنيا، بعد عام واحد من هجرة والديها إلى الولايات المتحدة وفقًا للشبكة التي لفتت إلى أن موريرا أمضت السنوات القليلة الأولى من حياتها في سان فرانسيسكو.

وبعد ثماني سنوات، قررت العائلة العودة إلى إسبانيا، حيث استقرت في كاتالونيا بحسب الشبكة التي ذكرت أنها تزوجت من جوان موريت في عام 1931، وأنجبت ثلاثة أطفال وأصبح لديها 11 حفيدًا و 13 من أبناء الأحفاد.

ومثل غيرها كان لموريرا نصيبها من الأفراح والمآسي، إذ إنها فقدت والدها في الرحلة من الولايات المتحدة إلى إسبانيا جراء مرض السل الرئوي، لكنها دائمًا ما تخبر متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي "لا تصبح قط شخصًا مريرًا مهما كان الأمر".

والشهر الماضي زار موريرا المخرج الوثائقي الأمريكي سام جرين، الذي يصنع فيلمًا بعنوان "أكبر معمر في العالم".