رضيعة كادت تفقد إصبعها بسبب شعر والدتها

في حادثة غريبة، كادت رضيعة تخسر إصبع قدمها بسبب خصلة من شعر والدتها.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قالت والدة الرضيعة لورا باولز، إنها كانت تغيّر حفاض ابنتها عندما لاحظت أن إصبع قدمها الثاني بدا متورما وأحمر اللون، فنقلتها على الفور للمستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أكد الأطباء أن الطفلة مصابة بمتلازمة عاصبة الشعر؛ والتي تحدث عندما تلتف خصلات الشعر حول أصابع يدي أو قدمي الأطفال الرضع؛ ما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم، ويعرض الطرف لخطر البتر.

وقالت الإم إنها اضطرت لمسح إصبع ابنتها مرارا بالكريم حتى تتخلص من إزالة الشعر عن أصبع قدم طفلتها، قبل أن يصبح التدخل الجراحي إجباريا.