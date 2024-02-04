السعودية.. العثور على شواهد قبور تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين (صور)

ووفق بيان رسمي للبرنامج التاريخي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يرجح المختصون أن البعض من تلك الشواهد "يعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين (القرن الثامن والتاسع الميلادي)، متضمنة أسماء أشخاص ٍ وتعازي، وآيات قرآنية، ولا تزال تخضع للدراسات والأبحاث لتحديد تصنيفها بشكل أدق من قبل المختصين".

وتندرج الاكتشافات التي تم الإعلان عنها، ضمن مشروع الآثار الذي يشرف عليه برنامج جدة التاريخية، في 4 مواقع تاريخية، شملت: مسجد عثمان بن عفان، والشونة الأثري، وأجزاء من الخندق الشرقي، والسور الشمالي.

وأعلن برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث، عن اكتشافه، خلال أعمال المسح والتنقيب الأثري التي بدأت، في نوفمبر 2020، ما يقارب من 25 ألف من بقايا مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرنين الأول والثاني الهجريين (من القرن السابع والثامن الميلادي)، بينها مواد خزفية، وعظمية، وصدفية، وزجاجية، ومعدنية.