جدل واسع في مصر لمطالبة مسؤولة حكومية بـ"استيراد بنات".. والأخيرة توضح

أثارت تصريحات رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، بـ"ضرورة استيراد البنات لوجود عجز في عدد الإناث"، جدلًا كبيرًا في مصر، فيما أوضحت "أبو قمصان" أن كلامها "جاء في سياق احتجاج ساخر على من يدعو للتعدد لأن عدد البنات أكثر من الأولاد".

وقالت "أبو القمصان"، خلال لقاء تلفزيوني إن "تقرير جهاز الإحصاء قال إن نسبة الإناث 49% مقابل 51% للذكور ضخمة جدًا، ونمتلك عجزًا في أعداد الإناث، عايزين نستورد البنات عندنا عجز في الستات، والعجز في الإناث وصل إلى مليون و750 بنتًا وهي نسبة ضخمة جدًا".

وتسببت تصريحات "أبو القمصان"، بحالة كبيرة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات وانتقاد من رواد هذه المواقع لما طالبت به رئيس المركز القومي لحقوق المرأة.