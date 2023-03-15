جدل واسع في مصر لمطالبة مسؤولة حكومية بـ"استيراد بنات".. والأخيرة توضح
أثارت تصريحات رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، بـ"ضرورة استيراد البنات لوجود عجز في عدد الإناث"، جدلًا كبيرًا في مصر، فيما أوضحت "أبو قمصان" أن كلامها "جاء في سياق احتجاج ساخر على من يدعو للتعدد لأن عدد البنات أكثر من الأولاد".
وقالت "أبو القمصان"، خلال لقاء تلفزيوني إن "تقرير جهاز الإحصاء قال إن نسبة الإناث 49% مقابل 51% للذكور ضخمة جدًا، ونمتلك عجزًا في أعداد الإناث، عايزين نستورد البنات عندنا عجز في الستات، والعجز في الإناث وصل إلى مليون و750 بنتًا وهي نسبة ضخمة جدًا".
وتسببت تصريحات "أبو القمصان"، بحالة كبيرة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات وانتقاد من رواد هذه المواقع لما طالبت به رئيس المركز القومي لحقوق المرأة.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا أستاذة نهاد أبو القمصان، خلاص الحمد لله مفيش مشاكل في مصر، مفيش ديون، وقروض، وارتفاع أسعار، وأزمة دولار، وأزمة فراخ، وبطالة، هي مشكلة صغيرة عجز في عدد البنات، والحل بسيط استيراد بنات من الخارج".
وعلّق ناشط آخر: "كل حاجة استيراد، طب ما نصدّر رجالة أوفر، وكده نقلل الكثافة السكانية، ونوفر عملة صعبة، ده مثال لأصحاب العقول إللي ماسكة مناصب في البلد".
وردت "أبو القمصان" على الجدل المثار حول تصريحاتها، بأنها لم تكن تقصد ذلك تمامًا، وقالت لـ"إرم نيوز" إن "هذا الكلام جاء في سياق احتجاج ساخر على من يدعو للتعدد لأن عدد البنات أكثر من الأولاد".
ولفتت إلى أن "سياق الكلام كان عن الهرم السكاني المصري الذي تبلغ فيه نسبة البنات والسيدات 48.5٪ طبقًا للتعبئة والإحصاء، وهذا يعني أن الإناث أقل من الذكور"، واستدركت: "بلاش جنان، بنات إيه إللي نستوردهم؟، هذا ليس منطقيًا".