"سلوكيات بسيطة" تجعل الرجل يستمع بإنصات لشريكة حياته

تشعر العديد من النساء بأنهن غير مسموعات أثناء حديثهن مع شركاء حياتهن؛ ما يتسبب أحيانا بحدوث المشاكل بين الطرفين.

وفي هذا الشأن، أوضح خبيرا التواصل الاجتماعي كاتي وجاي هندريكس، في تقرير بموقع "تانغو"، ما يجب أن تعرفه السيدات عن كيفية بناء التواصل الفعال مع الرجال.

وبحسب التقرير، فإن بعد السلوكيات البسيطة يمكن أن تساعد السيدات على الشعور بأنهن "مسموعات"، فهناك فروق كبيرة بين طريقة تواصل الرجال والنساء تبعا لأدوارهم الاجتماعية منذ القدم.

تحدثي بطريقة محددة ومختصرة

عندما يتكلم الرجل، فهو يدخل مباشرة في صميم الموضوع، ويقول المعلومات الضرورية فقط، وهذه هي طريقة تواصله منذ مئات السنين، فالمعلومات الأساسية هي ما يعبر عنه.

وتسمى هذه الظاهرة "الاتصال الرقمي"، وتعود للأيام القديمة ولا تزال تؤثر بشكل كبير على الطريقة التي يتواصل بها الرجل ويستقبل فيها المعلومات حتى اليوم.

ولكن مهلا، لا يعني هذا أنهم لا يستطيعون مشاركة مشاعرهم، أو إجراء محادثات طويلة، أو تقدير ومراعاة الفروق الدقيقة والجمال، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان فقط، يكون "تبسيط ما تقولينه" هو أفضل طريقة لفتح محادثة والوصول إليهم بطريقة تمكنهم من سماعك حقًا.