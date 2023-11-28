لماذا أصبحنا غير مبالين بأحداث غزة؟

أغرقت صور ضحايا غزة مواقع التواصل الاجتماعي، وشكلت بشاعتُها مصدر قلق وغضب وضغف للكثيرين.

وعلى الرغم من حرص الناشطين والصحفيين الغزيين على ضخ المزيد من المحتوى بشكل لحظي.. وعلى الرغم من أن الصور ازدادت فظاعة وقبحا، إلا أننا لم نعد غاضبين كما كنا في بداية الحرب.

هل فقدنا الرحمة؟

يقول علماء نفس من جامعة هارفارد، إن نظامنا العصبي اللاإرادي يستجيب لمواجهة الأحداث المؤلمة بـثلاث طرق وهي القتال، الهروب، أو التجمد.

وبعد مشاهدة الصور المؤلمة باستمرار نصل لمرحلة "الخَدَر العاطفي" التي تمثل حالة التجمد، وفيها ينغلق دماغُنا كاستجابة وقائية للحفاظ على سلامتنا عندما يكون نظامنا العصبي مثقلًا، وهذا ما يجعلنا منفصلين عن الواقع، وأكثر تشوشا وأقل تعاطفا.

صحيح أن الخَدَر العاطفي يساعدنا على تهدئة عقولنا المنهكة، إلا أن آثاره السلبية قد تنعكس من خلال إدمان الطعام أو زيادة التدخين أو الإفرط في متابعة وسائل الإعلام.