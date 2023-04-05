"المنسف" طبق وطني شعبي صمد آلاف السنين سيدًا للمائدة الأردنية

يُعدّ "المنسف"، الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بحرب قديمة وتطور تاريخي، وصمد على مدى آلاف السنين في الأردن، رمزًا للأصالة وكرم الضيافة.

ويُطبخ "المنسف" الذي يوصف بأنه "سيد المائدة الأردنية" بلحم الأغنام البلدية، وكرات "الجميد" المحضرة من حليب الأغنام البلدية، والسمن البلدي، والأرزّ، واللوز والصنوبر لتزيينه.

ويقول أشرف مبيضين (47 عامًا) الذي يملك مع صديقه تامر المجالي (42 عامًا) مطعم "مناسف مؤاب" في عمان، إن "المنسف طبق مشهور في أكثر من دولة لكن أساسه وأصله من الأردن وهو الألذّ ونُسب إلى مملكة مؤاب قديمًا".

ويضيف بينما يفرد الأرزّ ويرتّب قطع اللحم في طبق كبير، أن المطعم "يقدّم الأكلات الشعبية الأردنية ومنها المنسف والفتيت (الخبز المفتت واللبن) والعيش (القمح المجروش المطبوخ) واللزاقيات (حلويات)، لكن سيد المائدة الأردنية هو المنسف".