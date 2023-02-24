المسن السعودي عايد الشمري وابنته ياسمين يخطفان أنظار المحتفلين بيوم التأسيس
جذب مسن سعودي يدعى عايد الشمري، من منطقة حائل، أنظار الكثير من مواطنيه بعدما حضر بشكل مميز برفقة ابنته ياسمين للمشاركة باحتفال بلاده بيوم التأسيس الذي استقطب ملايين المحتفلين.
وظهر الشمري في مقطع فيديو برفقة ياسمين، وهي فتاة في مقتبل العمر، وقد ارتدت زياً تراثياً شأن كثير من شابات المملكة المحتفلات، ليعبر عن مشاعره بالمناسبة الوطنية وقد أشاد ببلده وبالعيش فيها وأثنى على قادتها.
وتابع الشمري حديثه العفوي والبسيط، كما وصفه كثيرون، بقصيدة مدح فيها ابنته الوحيدة بكلمات مؤثرة وجدت صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث للشعر عشاقه الكثر.
ويقول الشمري في قصيدته:
سر يا قلم واكتب على الطرس قيفان
أبيات شعر من ضميري جزيله
لي عشقة ماله شبيه بالأوطان
حورية ماله شبيه بجيله
يا ناس لو أزن غلاها بالأوزان
يرجح بميزان الجبال الثقيلة
جبال آجا وجبال سلمى ورمان
وطويق والمسمى وضلع الرعيلة
سميها بالورد والعشب والريحان
وتلقى سميه بالورود الجميلة
إن قلت من هي عشقتك قلت يا فلان
بنيتي عسى حياته طويلة
هذا وصلى الله على سيد عدنان
نبينا المعصوم عن كل ميله
وسرعان ما وجد الفيديو معجبين كثرا له، بينما انهالت عبارات الثناء على الرجل وابنته، واختار كثيرون ترديد أبيات من القصيدة، ودونوا تعليقاتهم على العلاقة الجميلة بين ياسمين ووالدها.
وكتب حامد الضبعان في تعليق على مشاركة الشمري وابنته: "الولاء الصادق، الحب الحقيقي لهذا الوطن العظيم وقادته، ترجمته مشاعر نابعة من قلب المواطن: عايد الغيثي الشمري أطال الله عمره وعمر ابنته الوحيدة".
وقال مريح المريح في تفاعله مع الفيديو: "فديو جميل .. عفوي .. يصنع السعادة .. لا يمكن أن تغادره دون أن تدعو له ولمعشوقته الصغيرة، اللهم احفظ ياسمين للعم عايد وطول عمره بصحة وعافيه حتى يراها عروس".
فيما كتب أستاذ الفلسفة، الدكتور موسى القرني: "جمال الانتماء للوطن وجمال المنطق وحب كبير لهذه الابنة، مظاهر الخجل عليها والفرح من حديث أبيها يوضح العلاقة المتينة بينهما، من يُحب أحد فليقل أنه يحبه.. حفظهم الله وأسعدهم".
وشارك ملايين السعوديين، منذ يوم أمس الأول الأربعاء، في الاحتفال بمناسبة يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، حيث استقطبت فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية في مناطق البلاد الكثير منهم، بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمحتفلين آخرين.
وقرر البلد الخليجي الكبير، العام الماضي، اعتبار يوم 22 شباط/ فبراير من كل عام عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض على يد الأمير محمد بن سعود.