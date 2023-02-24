المسن السعودي عايد الشمري وابنته ياسمين يخطفان أنظار المحتفلين بيوم التأسيس

جذب مسن سعودي يدعى عايد الشمري، من منطقة حائل، أنظار الكثير من مواطنيه بعدما حضر بشكل مميز برفقة ابنته ياسمين للمشاركة باحتفال بلاده بيوم التأسيس الذي استقطب ملايين المحتفلين.

وظهر الشمري في مقطع فيديو برفقة ياسمين، وهي فتاة في مقتبل العمر، وقد ارتدت زياً تراثياً شأن كثير من شابات المملكة المحتفلات، ليعبر عن مشاعره بالمناسبة الوطنية وقد أشاد ببلده وبالعيش فيها وأثنى على قادتها.

وتابع الشمري حديثه العفوي والبسيط، كما وصفه كثيرون، بقصيدة مدح فيها ابنته الوحيدة بكلمات مؤثرة وجدت صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث للشعر عشاقه الكثر.

ويقول الشمري في قصيدته:

سر يا قلم واكتب على الطرس قيفان

أبيات شعر من ضميري جزيله

لي عشقة ماله شبيه بالأوطان

حورية ماله شبيه بجيله

يا ناس لو أزن غلاها بالأوزان

يرجح بميزان الجبال الثقيلة

جبال آجا وجبال سلمى ورمان

وطويق والمسمى وضلع الرعيلة

سميها بالورد والعشب والريحان

وتلقى سميه بالورود الجميلة

إن قلت من هي عشقتك قلت يا فلان

بنيتي عسى حياته طويلة

هذا وصلى الله على سيد عدنان

نبينا المعصوم عن كل ميله