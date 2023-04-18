العراق.. إعلان يروج لـ"العباءة" داخل جامعة يُثير جدلًا

أثار إعلان يحمل صورا لنساء يرتدين عباءة داخل جامعة البصرة جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

والإعلان، الذي يبدو أنه دعوة لحضور فاعلية ما تخص المرأة وحريتها والتزامها دينيًا، كتب عليه شعار: "لم أجد يومًا أن العباءة قد حدت من حريتي الفكرية"، في إشارة إلى أن الالتزام الديني لا يقف عائقًا أمام الحرية الفكرية لها.

ودفع الإعلان مجموعة من طالبات الجامعة للتعبير عن استيائهن منه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بعدما تحدثن عن "خطورة" ربط العلم والجهل للمرأة بلباسها.