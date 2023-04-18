العراق.. إعلان يروج لـ"العباءة" داخل جامعة يُثير جدلًا
أثار إعلان يحمل صورا لنساء يرتدين عباءة داخل جامعة البصرة جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
والإعلان، الذي يبدو أنه دعوة لحضور فاعلية ما تخص المرأة وحريتها والتزامها دينيًا، كتب عليه شعار: "لم أجد يومًا أن العباءة قد حدت من حريتي الفكرية"، في إشارة إلى أن الالتزام الديني لا يقف عائقًا أمام الحرية الفكرية لها.
ودفع الإعلان مجموعة من طالبات الجامعة للتعبير عن استيائهن منه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بعدما تحدثن عن "خطورة" ربط العلم والجهل للمرأة بلباسها.
ونقل "العراق نيوز" عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة وجهتها عدة طالبات عبرن فيها عن استنكارهن الإعلان، لافتات إلى أن المشكلة ليست في حرية ارتداء العباءة، بقدر تقييد فكرة العلم والجهل فيها.
وانتقدت الطالبات الجامعة، المعروفة بمكانتها العلمية، لنصبها مثل هكذا لافتات، خاصة أن فيها من جميع الطوائف والأديان.
وشددن على أن العراق "بلد منفتح في طبيعته"، طالما أن اللباس لا يخدش الحياء، وليس للعباءة في ارتدائها أو عدمه أي علاقة بقيمة شعب العراق، وفق تعبيرهن.
وتباينت التعليقات على اللوحة الإعلانية بين من اعتبرها "عادية" وآخرون رأوها "استفزازية"، بينما شدد فريق على أهمية عدم الربط بين لباس المرأة وبين فكرها.
في حين عبر البعض عن "أسفهم" لما تعيشه بعض الجامعات العراقية من عدم التزام بتقاليد الشريعة الإسلامية.