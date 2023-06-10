تحصينًا لأفرادها.. مجموعة إندونيسية تطالب بقطع الإنترنت عنها

طالبت مجموعة "بادوي" للسكان الأصليين في إندونيسيا، بقطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقتها "لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي" على أفرادها، على ما أعلن ممثلون عنها.

وتنتشر مجموعة "بادوي" المكوّنة من 26 ألف نسمة في مقاطعة بانتين، في جزيرة جاوة، على قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئيًا التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.

وطالبت المجموعة المركزية، السلطات بقطع شبكة الإنترنت، وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة في مكان قريب حتى لا تصل الإشارة إليها، وفقًا لرسالة لهم.