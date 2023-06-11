ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول"

يرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة "مقبول"، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان، الأحد، بأنها "صادمة".

وقال 33 في المئة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة "فونكه" الإعلامية ،الإثنين، إنهم يقبلون فكرة أن "تنزلق أيديهم" أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم.

وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.