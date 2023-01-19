ما هو "مخدر الشيطان" الذي يثير قلق السودانيين؟

حذر أطباء في السودان، من خطورة تعاطي مخدر "الآيس" أو الكريستال المعروف محليا بـ "مخدر الشيطان" ، مؤكدين أن نسبة الشفاء منه ضعيفة، وأن من بين 10 متعاطين يتعافى واحد فقط، وقد يؤدي إلى الوفاة.

ويتكون مخدر الايس من الميثامفيتامين، ويعمل كمنشط للجهاز العصبي، ويظهر على شكل صخور بلورية صغيرة كريستالية اللون، ويسبب تأثير إدماني قوي.

ونشطت حملات توعية يشارك فيها فنانون ونجوم المجتمع السوداني باطلاق تحذيرات واسعة وتعريف بأضرار وآثار مخدر الايس وتسليط الضوء على خطورته بعد انتشار التعاطي وسط الشباب.