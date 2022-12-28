مصمم سعودي شهير يثير ردودا واسعة بانتقاده الشماغ الأحمر
ردّ سعوديون، بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أحد أشهر مصممي الأزياء، بعد أن انتقد لون الشماغ الأحمر.
وبدا السعوديون غير متقبلين لأي تغيير في لون أو حتى شكل الزي السعودي المعروف.
وظهر يحيى البشري، وهو مصمم أزياء سعودي، واشتهر عالميا بتصميم فستان للأميرة البريطانية الراحلة ديانا، ومشاهير آخرين وشخصيات رسمية، في لقاء فيديو ليتحدث عن حياته المهنية مع الأزياء، والتي وصل فيها للعالمية، قبل أن يتحدث عن الزي السعودي.
وقال البشري إن "لون الشماغ الأحمر قبيح، ولا يناسب الرجل، لكن السعوديين تعودوا عليه طوال سنوات طويلة، وأصبح مريحا للعين وجميلا بالنسبة لهم، بينما يشعرون بغرابة من ارتداء رجل لقميص أحمر".
وأضاف البشري أن "الاعتياد ذاته كان سيرافق اللون الأزرق لو كان لونا للشماغ لسنوات طويلة، ولأصبح جزءا من ثقافة المجتمع والناس".
وبينما تحدث البشري عن جوانب أخرى للزي السعودي، وبدا منفتحا على إضافة ألوان جديدة لها، بدل التمسك بالألوان التقليدية، لا سيما الأبيض والأحمر، فإن انتقاداته للون الشماغ الأحمر قوبلت بردود فعل واسعة.
وتلقى نايف مدخلي، وهو مدون سعودي معروف بلقبه "نايفكو"، مئات الردود من متابعي حسابه في تويتر، عندما نشر مقطع فيديو لحديث البشري عن لون الشماغ، وقد تصدر المدافعون عن الشماغ بلونه الأحمر التعليقات.
وقال الكاتب والصحفي، سعيد الناجي، في رده على حديث المصمم البشري: "نحترم وجهة نظره كمصمم معروف، لكن لا اتفق معه إطلاقا".
وكتب إبراهيم بن عطالله في سياق مماثل "هو يتحدث كمصمم ممكن نعتبرها ذوق شخصي له وممكن نعتبرها رأي نابع من مصلحته كمصمم فهو نفسه قال انه ماقدر يستفيد من الشماغ في تصميمات ينزلها في السوق، طبيعي اذا فتحت مشروع وخسرت اكره اشوف النشاط اللي خسرت فيه لكن ما يعني هذا ان النشاط فيه مشكله ممكن المشكله فيني انا".
لكن مدونين آخرين بدوا غاضبين جدا من انتقادات مواطنهم البشري، بينما كان حضور مدافعات عن الشماغ الأحمر، لافتا كونه زيا للرجال، وبينهم الأكاديمية السعودية نجلاء العتيبي التي قالت في ردها "والله الشماغ الأحمر على عيالنا كله ملح".
وكتبت الإعلامية ميسون أبوبكر في السياق ذاته "وجهة نظر ليست في محلها، الأحمر لون فرح وبهجة ويعطي إضاءة جميلة، مع الثوب الأبيض تحفة".
وتلقى البشري انتقادات من مدونين سعوديين كثر آخرين بعد تداول حديثه عن الشماغ على نطاق واسع، وبينهم الكاتب والصحفي سعود عبدالرحمن المقحم، والذي قال "لو كنت مكانه لما تدخلت بالزي الوطني.. هذا خط أحمر.. الزي الوطني مقبول زينه وشينه دقه وجله ولا مجال للسؤال.. المؤكد أنه مختص بالأزياء والموضة النسائية المتجددة ولا علاقة له بالوطنية التراثية الثابتة. أجزم أن التعبير خانه وأنه يتكلم بعفوية ومن منظور جمالي بحت ولا يقصد الإساءة".
ويعد الشماغ الأحمر مع العقال الأسود فوقه والثوب الأبيض الناصع، أشهر زي للرجال في السعودية، على الرغم من وجود أزياء أخرى بديلة من حيث اللون والتصميم، لا سيما في فصل الشتاء الذي يتيح لهم ارتداء ملابس سميكة ملونة.
ويقول المصمم البشري في اللقاء، إنه حاول في تصميماته للشماغ، إدخال إضافات وتغييرات عليه، لكنه لم يتمكن، موضحا أن الإضافات المتاحة لا تتعدى تغييرا طفيفا في درجة اللون أو إضافة بعض الخطوط.