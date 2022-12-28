مصمم سعودي شهير يثير ردودا واسعة بانتقاده الشماغ الأحمر

ردّ سعوديون، بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أحد أشهر مصممي الأزياء، بعد أن انتقد لون الشماغ الأحمر.

وبدا السعوديون غير متقبلين لأي تغيير في لون أو حتى شكل الزي السعودي المعروف.

وظهر يحيى البشري، وهو مصمم أزياء سعودي، واشتهر عالميا بتصميم فستان للأميرة البريطانية الراحلة ديانا، ومشاهير آخرين وشخصيات رسمية، في لقاء فيديو ليتحدث عن حياته المهنية مع الأزياء، والتي وصل فيها للعالمية، قبل أن يتحدث عن الزي السعودي.

وقال البشري إن "لون الشماغ الأحمر قبيح، ولا يناسب الرجل، لكن السعوديين تعودوا عليه طوال سنوات طويلة، وأصبح مريحا للعين وجميلا بالنسبة لهم، بينما يشعرون بغرابة من ارتداء رجل لقميص أحمر".

وأضاف البشري أن "الاعتياد ذاته كان سيرافق اللون الأزرق لو كان لونا للشماغ لسنوات طويلة، ولأصبح جزءا من ثقافة المجتمع والناس".

وبينما تحدث البشري عن جوانب أخرى للزي السعودي، وبدا منفتحا على إضافة ألوان جديدة لها، بدل التمسك بالألوان التقليدية، لا سيما الأبيض والأحمر، فإن انتقاداته للون الشماغ الأحمر قوبلت بردود فعل واسعة.

وتلقى نايف مدخلي، وهو مدون سعودي معروف بلقبه "نايفكو"، مئات الردود من متابعي حسابه في تويتر، عندما نشر مقطع فيديو لحديث البشري عن لون الشماغ، وقد تصدر المدافعون عن الشماغ بلونه الأحمر التعليقات.

وقال الكاتب والصحفي، سعيد الناجي، في رده على حديث المصمم البشري: "نحترم وجهة نظره كمصمم معروف، لكن لا اتفق معه إطلاقا".