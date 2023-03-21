لا موائد كبيرة.. عرب أوروبا يستعدون لاستقبال شهر رمضان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بصور ومشاهد توثق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي الشهير في بريطانيا، بعد أن قامت مؤسسة عزيز الخيرية بتعليق زينة كبيرة لشهر رمضان في أحد أكبر ميادين لندن.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بالعرب الصور الأولى لمشاهد نشر الأجواء الرمضانية قبل أيام من حلول الشهر الفضيل، والتي اعتاد العرب إحياءها في المدن الأوروبية، خاصة التي يقطنها المسلمون.

مدن القارة التي اعتادت في الأعوام الماضية احتضان احتفالات وطقوس المسلمين أيام الشهر المبارك، تعيش اليوم ضائقة مادية وظروفًا اقتصادية صعبة نتيجة التضخم ومفرزات الحرب الأوكرانية، فهل سيتمكن مسلمو أوروبا من إحياء طقوس رمضان التي تحاكي طقوسه في بلدانهم الأم كما كل عام؟ أم أن ظروف القارة ستمنعهم؟

مؤونة رمضان باهظة

وقال محمد المولى البالغ من العمر 36 عامًا لـ "إرم نيوز": "بدأنا الأسبوع الماضي استعدادات شهر رمضان المبارك عبر التزود بالمؤونة الخاصة بالشهر الفضيل، فكما تعودنا مائدة الإفطار الرمضانية يجب أن تتميز بتنوعها وغناها لإمداد الصائم بالفوائد وتعويضه عن ساعات الصوم الطويلة".

ويعيش المولى في لندن منذ 3 أعوام، واعتاد إحياء طقوس رمضان جميعها في مدينته مع زملائه الطلاب العرب، لكن هذا العام سيحمل بعض الاختلاف.