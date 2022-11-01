طمعا في الذهب.. يمنيون ينبشون قبرا ويسرقون جثة صاحبه

تداول يمنيون حادثة غريبة وقعت في مدينة العدين في محافظة إب عن عملية سطو ضحيتها جثة أحد الأشخاص.

وقام اللصوص بنبش قبر الشخص المعني وإخراج الجثة، وذلك بعد وفاته بعدة أشهر.

ووفق ما نقل موقع "قناة العربية"، فقد أثارت الجثة شهية لصوص بعد تداول أنباء عن أن صاحبها يملك فقرات مصنوعة من الذهب تم تركيبها ضمن عموده الفقري في عملية جراحية إثر حادثة انزلاق ألمت به خلال حياته.

وإثر ذلك، أقدم اللصوص على نبش قبر المتوفى وسحب رقائق ذهبية مثبته في ظهره وكذلك قلع أضراس ذهبية من فكه، بحسب ما تناقله شهود عيان من المنطقة.

وكان صاحب الجثة، المدعو بجاش محمد صالح، توفي قبل 7 أشهر بعد إصابته بجلطة دماغية، وهو كهربائي يقطن محافظة المهرة.

لكن بعد دفنه، بدأت أخبار تنتشر بكونه يمتلك فقرات ذهبية في عموده الفقري كان قد وضعها بعدما تعرّض لحادث انزلاق، حيث تمت معالجته على نفقة شركة عملاقة يعمل بها.

وبحسب ما أشيع، فقد جرت عملية ترميم للعظم باستبدال فقرتين لصاحب الجثة، خلال حياته، وتم تركيب غضاريف ذهبية مكانهما.

ورغم عدم تثبت أحد بالفعل من صحة الأخبار التي تم تناقلها بشأن وجود ذهب في جسد بجاش محمد صالح، لم تتوقف الشائعات، خاصة أن أقارب الراحل عمدوا إلى حراسة قبره أياماً بعد الوفاة.

وبعد مرور 7 أشهر على الوفاة، فوجئ أهالي القرية بقيام لصوص بنبش القبر وسرقة الجثة، في حادثة شكلت صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.