السعودية تحول منطقة جبلية إلى وجهة سياحية وثقافية

أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعا تنمويا جديدا ضمن رؤية المملكة للارتقاء بالبنية التحتية السياحية والثقافية، سيكون ضمن منطقة الرياض.

وأعلنت أمانة العاصمة السعودية عن انطلاق أعمال تطوير موقع "جبل أبومخروق"، مستلهمة تصميم المشروع من مشاركات ومقترحات الناس.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة عبر تويتر: "حفاظا على قيمته التاريخية وبعده الوطني، انطلقت أعمالنا لتطوير موقع جبل أبو مخروق، بعد اعتماد التصاميم النهائية التي شاركتمونا إياها وكنتم مصدر إلهام في تأهيل أحد المواقع المهمة في مدينتنا".