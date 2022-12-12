إذا شقّ البكاء على القلب بكَى الجسد
الأمراض والانفعالات مترابطة في ما بينها، إذ لا تنشأ الانفعالات من العدم ولكنها تعتمد على كيفية تفسير ما يحدث، ونتيجة لذلك يمكن أن تؤدي بعض ردود الأفعال إلى ظهور أعراض فيزيولوجية.
فمثلما تؤثر الأمراض الجسدية على المزاج وتجعل الشخص يشعر بالرهبة أو الخوف أو القلق، فإن العديد من المشاكل تعكس الكيفية التي نشعر بها في الجسم.
وعندما تتشوه علاقة الجسد بالعقل في تناغمها بسبب المشاعر غير السارة والمشاعر السلبية وتدني احترام الذات وحالات الإجهاد تظهر الأمراض النفسية الجسدية، فهي تُعتبَر أمراضًا جسدية يمكن ربط ظهورها وتطورها بعوامل نفسية. عندما نتحدث عن الأعراض النفسية الجسدية فإننا نشير إلى الأمراض الجسدية التي لا يمكن تشخيصها طبيّاً.
يقول الطبيب النفسي الفرنسي بوريس سيرولنيك: "كل انفعالاتنا تنعكس على جسدنا".
إسقاطات انفعالات الجسد
يمكن أن تظهر الاضطرابات أو التغيرات أو التشوهات في الجسم بطرق مختلفة، وترتبط بعوامل نفسية، مثل أمراض الجهاز الهضمي، متلازمة القولون العصبي أو الأمعاء سريعة الانفعال المرتبطة بالغضب والعدوانية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وترتبط بالنشوة والهستيريا والإثارة وفرط الحساسية والعصبية.
وإلى جانب أمراض الجهاز التنفسي في حالة الاكتئاب وأمام المفاجأة، ينقطع التنفس، وينطفئ الانفعال، ويصبح الاكتئاب خانقًا، وتبدأ أمراض الغدد الصماء، وتنتج عن اختلالات انفعالية مثل القلق والشك والارتياب والغيرة، وأمراض الجهاز البولي التناسلي، وهي مرتبطة بالخوف وقلة الثقة بالنفس والخجل واليأس، والأمراض الجلدية، ويظهر هذا النوع من الأمراض عندما نواجه صعوبة في التواصل، أو إفراطًا في السلطة والسيطرة على الآخرين.
عندما تصمت الانفعالات يصرخ الجسد
وبحسب تقرير نشره موقع "nospensees" الفرنسي، يعتمد التعبير الجسدي عن مرضٍ ما وتطوره على مزاجنا وعلى الطريقة التي يجب أن نواجه بها المرض نفسِيّاً، في حالة السرطان أو الألم العضلي الليفي، مثلًا، ثبت أنّ تعلّم كيفية إدارة الانفعالات وإيجاد بعض التوازن الانفعالي يساعدان المريض على التعافي.
وعندما يتعذر التعبير عن المشاعر تظل عملية تعقيل الانفعالات (أي جعلها تتوغل في العقل بحيث نعيها) ناقصة، وتكون الأحاسيس الجسدية قليلة، بل ولا ترتبط على الإطلاق بالحالات العقلية.
وعدم القدرة على التعبير عن الانفعالات هو ما اصطلح على تسميته بـ"اللامفرداتية" أو نقص الانسجام النفسي أو "ألكسيثيميا/Alexithymia"، ويجمع الاضطراب الأعراضَ التي لوحظت عند الأشخاص المصابين بأمراض نفسية جسدية، ويؤدي إلى صعوبة في تحديد ووصف المشاعر، فضلاً عن فقر في الخيال.
وتشمل أسباب اللامفرداتية أو نقص الانسجام النفسي (ألكسيثيميا) المختلفة الصفات الوراثية أو الجينية أو العصبية أو تلف الدماغ أو الصدمات، وغالبًا ما يوصف الأشخاص المصابون باللامفرداتية (نقص الانسجام النفسي) من قبل الآخرين، وحتى من قبل المقربين منهم بأنهم باردون ومتخفظون وانعزاليون، فهم يفتقرون إلى مهارات التعاطف ويواجهون صعوبات كبيرة في فهم مشاعر الآخرين والاستجابة لها بفعالية.
واللامفرداتية أو نقص الانسجام النفسي (ألكسيثيميا) ظاهرة قمعٍ انفعالي، وهي ظاهرة من شأنها أن تجعل بعض الناس يحتفظون بالتجارب المؤلمة أو غير السارة خارج حيّز وعيهم.
ويستخدم هؤلاء الأشخاص هذا القمع الانفعالي كاستراتيجية دفاعية وبالتالي سيكون وصولهم إلى ذكرياتهم الانفعالية مقيّدًا، ولا سيما ذكرياتهم الأكثر سلبية وغير السارة.
والكبح الانفعالي هو الرد الذي يستجيب به كثير من الناس للمعاناة التي يشعرون بها كتهديد أو خطر، وينعكس ذلك في صعوبة التعرف على انفعالاتهم وضبطها من أجل حماية أنفسهم من المعاناة، ومع ذلك فإن مثل هذا السلوك لا يحميهم، ولكن له عواقب سريرية واجتماعية خطيرة، فما صمت عنه اللسان صرخ به الجسد.