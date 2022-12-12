إذا شقّ البكاء على القلب بكَى الجسد

الأمراض والانفعالات مترابطة في ما بينها، إذ لا تنشأ الانفعالات من العدم ولكنها تعتمد على كيفية تفسير ما يحدث، ونتيجة لذلك يمكن أن تؤدي بعض ردود الأفعال إلى ظهور أعراض فيزيولوجية.

فمثلما تؤثر الأمراض الجسدية على المزاج وتجعل الشخص يشعر بالرهبة أو الخوف أو القلق، فإن العديد من المشاكل تعكس الكيفية التي نشعر بها في الجسم.