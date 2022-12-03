شعار مطعم شهير يثير الجدل في الكويت بحجة رمزه للمثلية

نشر مصور أثار شعار (ONE LOVE) الموضوع على مبنى أحد فروع سلسلة مطاعم "ريزينغ كينز" الأمريكية الشهيرة، المتخصصة بتقديم وجبات فيليه الدجاج، والتي افتتحت أول فروعها في الكويت قبل سبعة أعوام، جدلاً واسعاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الجدل عقب تداول نشطاء مقطع فيديو تم توثيقه من أمام المطعم، عبر مصور الفيديو فيه استياءه من الشعار الشهير للمطعم الأمريكي الذي أسسه تود غريفز قبل ربع قرن وافتتح له عدة فروع في الشرق الأوسط بينها دولة الكويت.