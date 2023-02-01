"النواب البحريني" يوافق على "التعليم عن بعد" في رمضان

وافق مجلس النواب البحريني على مقترح بخصوص تطبيق "التعليم عن بعد" خلال شهر رمضان القادم، وذلك في جميع المدارس.

ووفق بيان "النواب البحريني" عبر موقعه الرسمي، فقد وافق بصفة الاستعجال على اقتراح "التعليم عن بعد" خلال شهر رمضان، ورفع ذلك للحكومة.

وقال النائب محمد الرفاعي قد تم اقتراح "الدراسة عن بعد" خلال رمضان، نظرا لخصوصية هذا الشهر، ونظرا لما تم التعامل معه دائما بتقليص فترة الدوام الرسمي فيه لساعة أو ساعتين، لافتا إلى أن البحرين نجحت في فترة انتشار فيروس "كورونا" بإدارة هذا الملف، وتمكنت الوزارة من تطبيق نظام "الدراسة عن بعد".

وطالب الرفاعي بتفعيل الدراسة عن بعد في شهر رمضان، بشكل اختياري ما بين الحضور الفعلي أو "عن بعد"، خاصة مع التقدم في التحول الرقمي في البحرين.