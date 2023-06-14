الإمارات تطلق الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"

أطلقت دولة الإمارات الثلاثاء، الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، إحدى مبادرات "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن إطلاق المبادرة التي تصل مكافأتها إلى مليون درهم، عبر تويتر.

وقال: "الأمل عنوان القوة، ومحرك التغيير، وسر التجدد.. الأمل هو استبشار بالقادم، واستمرار للعطاء واقتناص للفرص ومصدر لا ينضب لخير البشر".

وأضاف: "مازلنا نبحث عن صناع الأمل وفاعلي الخير لنكرمهم ونبرز نماذجهم ونستبشر بهم في مجتمعاتنا".