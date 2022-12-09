ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟

ويرى الخبراء أنه لا بد لك من تثقيف قريبك وتوعيته، لأن بعض الأشخاص لا يدركون أن التعليقات السلبية على صورة الجسد قد تجرح المتلقي وتنتزع ثقته بنفسه.

وأشاروا إلى أنه من الضروري أن تخبر المقربين منك أنك لا تقبل التعليقات السلبية من هذا القبيل أبدا، كما يجب عليك تنبيههم من تكرار تلك التعليقات في المستقبل.

كيف ترد على المتنمرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟

يمكن أن يكون الإنترنت عالما موحشا أحيانا، فالتعليقات السلبية على الشكل والجسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شائعة جدًا، إذ دفعت نسبة لا بأس بها من الأشخاص للانتحار.

يقول الخبراء إن الخطوة الأولى تكمن في "عدم الرد "على التعليقات؛ فلا تغضب ولا تنعت أحدا بصفات سيئة، بل تذكر دائما أنك "تفقد الوزن من أجل نفسك وليس من أجل الآخرين" لذلك، إذا كان من المهم بالنسبة لك إنقاص وزنك، فلا تشرح للآخرين شيئا".