ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟

ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟

مرح شربا
مرح شربا

يواجه الكثيرون في حياتهم اليومية معاناة مع متنمرين يطلقون أحكامًا على مظهرهم الخارجي، ظنًا منهم أنهم يقدمون نصيحة أو خدمة، دون أن يعرفوا أثرها السيئ في دواخلهم.

"يجب أن تخسر وزنك الزائد، أنت سمين.. أنت نخيف.. أنت طويل.. أنت قصير جدا".. كلها أمثلة على الأحكام السلبية التي يواجهها كثيرون منا
ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟
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ويستعرض التقرير التالي بعض الطرق التي يقدمها خبراء علم النفس للرد على هؤلاء المتنمرين في حال انتقدوا مظهرك الخارجي:

ماذا تفعل في حال انتقد آخرون مظهرك؟

بدايةً، كن واثقا من مظهرك وإذا علق أحد الغرباء على شكلك.

ينصحك الخبراء بتجاهل الأمر، وإذا لم تجد إلى ذلك سبيلا قل: "يعجبني مظهري كما هو.. شكرًا"، أو يمكنك أن تقول: "في الواقع، هذا ليس من شأنك"، مع إبقاء نبرتك "حازمة".

كما يمكنك أن ترسم حدودا بقولك "أنا لا أقبل أن تعلق على جسدي ".

في حال بدا الشخص عدوانيا في ردود فعله تجاهك فمن الأفضل تجاهله ولا داعي لإضاعة وقتك بالنقاش معه

ماذا تفعل إذا علق الأقرباء على مظهرك؟

بداية، لا بد لك من تثقيف قريبك وتوعيته، لأن بعض الأشخاص لا يدركون أن التعليقات السلبية على صورة الجسد قد تجرح المتلقي وتنتزع ثقته بنفسه

غالبا ما يعتقد آباؤنا أو إخوتنا أو أقاربنا أنه لا بأس من وصفك بالسمين أو النحيف أو التعليق عن صورتك الجسدية

ويرى الخبراء أنه لا بد لك من تثقيف قريبك وتوعيته، لأن بعض الأشخاص لا يدركون أن التعليقات السلبية على صورة الجسد قد تجرح المتلقي وتنتزع ثقته بنفسه.

وأشاروا إلى أنه من الضروري أن تخبر المقربين منك أنك لا تقبل التعليقات السلبية من هذا القبيل أبدا، كما يجب عليك تنبيههم من تكرار تلك التعليقات في المستقبل.

كيف ترد على المتنمرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟

يمكن أن يكون الإنترنت عالما موحشا أحيانا، فالتعليقات السلبية على الشكل والجسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شائعة جدًا، إذ دفعت نسبة لا بأس بها من الأشخاص للانتحار.

يقول الخبراء إن الخطوة الأولى تكمن في "عدم الرد "على التعليقات؛ فلا تغضب ولا تنعت أحدا بصفات سيئة، بل تذكر دائما أنك "تفقد الوزن من أجل نفسك وليس من أجل الآخرين" لذلك، إذا كان من المهم بالنسبة لك إنقاص وزنك، فلا تشرح للآخرين شيئا".

ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟
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وأضاف الخبراء، أنه يجب على المتلقي أن "يحب نفسه أولا" وأن "يثق بقراراته" ثانيا، كما أنه من الضروري أيضا طلب المساعدة والمشورة من ذوي الاختصاص، في حال بدأت تفكر بإيذاء نفسك.

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