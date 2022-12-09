ماذا تفعل إذا انتقد "متنمرون" مظهرك؟
يواجه الكثيرون في حياتهم اليومية معاناة مع متنمرين يطلقون أحكامًا على مظهرهم الخارجي، ظنًا منهم أنهم يقدمون نصيحة أو خدمة، دون أن يعرفوا أثرها السيئ في دواخلهم.
ويستعرض التقرير التالي بعض الطرق التي يقدمها خبراء علم النفس للرد على هؤلاء المتنمرين في حال انتقدوا مظهرك الخارجي:
ماذا تفعل في حال انتقد آخرون مظهرك؟
بدايةً، كن واثقا من مظهرك وإذا علق أحد الغرباء على شكلك.
ينصحك الخبراء بتجاهل الأمر، وإذا لم تجد إلى ذلك سبيلا قل: "يعجبني مظهري كما هو.. شكرًا"، أو يمكنك أن تقول: "في الواقع، هذا ليس من شأنك"، مع إبقاء نبرتك "حازمة".
كما يمكنك أن ترسم حدودا بقولك "أنا لا أقبل أن تعلق على جسدي ".
ماذا تفعل إذا علق الأقرباء على مظهرك؟
بداية، لا بد لك من تثقيف قريبك وتوعيته، لأن بعض الأشخاص لا يدركون أن التعليقات السلبية على صورة الجسد قد تجرح المتلقي وتنتزع ثقته بنفسه
ويرى الخبراء أنه لا بد لك من تثقيف قريبك وتوعيته، لأن بعض الأشخاص لا يدركون أن التعليقات السلبية على صورة الجسد قد تجرح المتلقي وتنتزع ثقته بنفسه.
وأشاروا إلى أنه من الضروري أن تخبر المقربين منك أنك لا تقبل التعليقات السلبية من هذا القبيل أبدا، كما يجب عليك تنبيههم من تكرار تلك التعليقات في المستقبل.
كيف ترد على المتنمرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟
يمكن أن يكون الإنترنت عالما موحشا أحيانا، فالتعليقات السلبية على الشكل والجسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شائعة جدًا، إذ دفعت نسبة لا بأس بها من الأشخاص للانتحار.
يقول الخبراء إن الخطوة الأولى تكمن في "عدم الرد "على التعليقات؛ فلا تغضب ولا تنعت أحدا بصفات سيئة، بل تذكر دائما أنك "تفقد الوزن من أجل نفسك وليس من أجل الآخرين" لذلك، إذا كان من المهم بالنسبة لك إنقاص وزنك، فلا تشرح للآخرين شيئا".
وأضاف الخبراء، أنه يجب على المتلقي أن "يحب نفسه أولا" وأن "يثق بقراراته" ثانيا، كما أنه من الضروري أيضا طلب المساعدة والمشورة من ذوي الاختصاص، في حال بدأت تفكر بإيذاء نفسك.