إيران.. رئيس السلطة القضائية يتوعد غير المحجبات بـ"عقاب دون رأفة"

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، بأنه في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية، هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات "دون رأفة".

ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي في أعقاب بيان لوزارة الداخلية، يوم الخميس، دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.