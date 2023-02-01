الفلبين تعلق طلبات اعتماد مكاتب التوظيف في الكويت

وقالت: "تم تعليق طلب الاعتماد الجديد والمزدوج والاستبدال لحين مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية".

وتابعت: "الطلبات الخاصة بطلبات العمل الإضافية ستقتصر أيضًا على 50 طلبا، بناءً على نظام إدارة العمال المهاجرين عبر الإنترنت".

وزادت: "يُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا الحصول على تصريح من مكتب إدارة العمال المهاجرين قبل تقديم طلبات العمل الإضافية ومعالجتها، كما سيُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا تقديم تقرير مراقبة شهريا عن عمالتها".

وأشار رئيس إدارة رعاية العمال الأجانب أرنيل إجناسيو إلى أن "الاختلافات في الثقافة الفلبينية وتلك الموجودة في دول الشرق الأوسط أصبحت أسبابًا شائعة للصراع الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى المشكلات".

ورأى إجناسيو، أن ما معدله 20 عاملا فلبينيا في الكويت يلتمسون اللجوء في الملجأ الذي تديره الحكومة في الكويت، لكنه رفض تصنيفه على أنه عدد كبير.

وذكر أن الحكومة الكويتية تقوم بالفعل بإعداد مأوى أكبر لاستيعاب جميع العمال الفلبينيين المنكوبين الذين يطلبون المساعدة.

وفي غضون ذلك، أعربت مستشارة التوظيف في مانيلا ماني جيسلاني عن معارضتها الشديدة لدعوات حظر نشر العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، مشيرة إلى أنّ حظر الانتشار قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين؛ لأنه قد يشجعهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.

ورأت أنه بدلاً من فرض حظر على الانتشار، فإنه يجب حث الحكومة على تقييم الوضع الحالي والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، مع المطالبة بإجراءات لحماية العمالة.