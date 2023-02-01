الفلبين تعلق طلبات اعتماد مكاتب التوظيف في الكويت
علقت الحكومة الفلبينية طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت، إثر جريمة القتل التي راحت ضحيتها عاملة فلبينية تُدعى جوليبي رانارا.
وبحسب صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، فإن التعليق جاء لحين وضع لوائح جديدة لإرسال العمالة.
وقال المتحدث باسم إدارة العمال المهاجرين، توبي نبيريدا، إن العمل جارٍ في الوقت الحالي على اللوائح الجديدة لقواعد الاتحاد الدولي للعمال المهاجرين.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولة عن مكتب العمال الوافدين في الكويت كاثرين دولادول، أعلنت بدء العمل على وضع لوائح جديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني 2023.
وأضافت أنه "يُسمح فقط لوكالات التوظيف الأجنبية التي لديها سجل نظيف، أو أولئك الذين ليس لديهم مقيم في دار الرعاية، وأولئك الذين ليس لديهم طلب للمساعدة، بتقديم طلبات للمعالجة".
وقالت: "تم تعليق طلب الاعتماد الجديد والمزدوج والاستبدال لحين مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية".
وتابعت: "الطلبات الخاصة بطلبات العمل الإضافية ستقتصر أيضًا على 50 طلبا، بناءً على نظام إدارة العمال المهاجرين عبر الإنترنت".
وزادت: "يُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا الحصول على تصريح من مكتب إدارة العمال المهاجرين قبل تقديم طلبات العمل الإضافية ومعالجتها، كما سيُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا تقديم تقرير مراقبة شهريا عن عمالتها".
وأشار رئيس إدارة رعاية العمال الأجانب أرنيل إجناسيو إلى أن "الاختلافات في الثقافة الفلبينية وتلك الموجودة في دول الشرق الأوسط أصبحت أسبابًا شائعة للصراع الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى المشكلات".
ورأى إجناسيو، أن ما معدله 20 عاملا فلبينيا في الكويت يلتمسون اللجوء في الملجأ الذي تديره الحكومة في الكويت، لكنه رفض تصنيفه على أنه عدد كبير.
وذكر أن الحكومة الكويتية تقوم بالفعل بإعداد مأوى أكبر لاستيعاب جميع العمال الفلبينيين المنكوبين الذين يطلبون المساعدة.
وفي غضون ذلك، أعربت مستشارة التوظيف في مانيلا ماني جيسلاني عن معارضتها الشديدة لدعوات حظر نشر العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، مشيرة إلى أنّ حظر الانتشار قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين؛ لأنه قد يشجعهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.
ورأت أنه بدلاً من فرض حظر على الانتشار، فإنه يجب حث الحكومة على تقييم الوضع الحالي والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، مع المطالبة بإجراءات لحماية العمالة.